Le ministère russe des Finances présente un nouveau projet de loi reconnaissant le Bitcoin uniquement comme un véhicule d’investissement | Cryptomonnaie

Le ministère russe des Finances a rédigé un projet de loi qui réglementerait les crypto-monnaies dans le pays.

La proposition souligne que Bitcoin ne serait considéré que comme un véhicule d’investissement.

Les citoyens russes devraient passer un test avant d’investir dans la nouvelle classe d’actifs.

La Russie a approuvé l’introduction d’un projet de loi qui réglementerait les crypto-monnaies au lieu d’interdire la nouvelle classe d’actifs. Le ministère russe des Finances a déposé un projet de loi sur la réglementation du Bitcoin, qui considère les cryptos uniquement comme un véhicule d’investissement.

La Russie demande aux investisseurs en cryptomonnaie de terminer la procédure de test

Il y a eu un différend intense entre la Banque de Russie et le ministère des Finances au cours des dernières semaines, car ils ont des opinions opposées sur la réglementation des crypto-monnaies dans le pays.

La Banque de Russie a insisté pour interdire la nouvelle classe d’actifs, déclarant qu’il existe des risques pour les investisseurs posés par les crypto-monnaies. Le ministère des Finances s’est efforcé d’intégrer les actifs numériques dans un cadre juridique.

Le gouvernement russe a donné le feu vert au ministère des Finances pour proposer un projet de loi visant à réglementer les actifs numériques la semaine dernière, le président Vladimir Poutine ayant souligné les avantages de l’exploitation minière de Bitcoin dans le pays.

Selon le communiqué, le ministère des Finances imposera plusieurs restrictions aux citoyens qui souhaitent investir dans Bitcoin, notamment des exigences d’identification et des modalités de garde.

Les citoyens qui souhaitent investir dans la nouvelle classe d’actifs doivent fournir leurs informations personnelles pour acheter ou vendre des crypto-monnaies sur des bourses réglementées avec une limite d’achat de 7 700 $ de Bitcoin par an.

Les investisseurs devront également suivre une procédure de test qui évalue leur connaissance des crypto-monnaies avant de pouvoir acheter du Bitcoin. Les citoyens qui échouent au test ne pourront investir que jusqu’à 650 $ en BTC par an.

Les citoyens ne pourraient pas retirer les actifs crypto dans un portefeuille en libre garde, car les dépôts et les retraits de Bitcoin vers et depuis un échange ne seront disponibles que via des comptes bancaires.