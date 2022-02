Komodo (KMD) rallie 54 % après une poussée majeure pour étendre l’interopérabilité avec AtomicDEX | Cryptomonnaie

Le prix de KMD a bondi après que le projet ait ajouté la prise en charge de 13 réseaux blockchain et annoncé son intention de lancer une collection NFT.

L’interopérabilité entre les réseaux de blockchain séparés est devenue un thème majeur sur le marché de la crypto-monnaie au cours de l’année écoulée, mais plusieurs exploits majeurs – tels que l’exploit Wormhole de 321 millions de dollars – ont mis en évidence les difficultés à réaliser des transferts inter-chaînes de manière sécurisée.

Un protocole qui a gagné du terrain en février grâce à son approche alternative pour atteindre l’interopérabilité entre les chaînes est Komodo, une plate-forme multichaîne ouverte et composable qui héberge le portefeuille AtomicDEX et un échange décentralisé non dépositaire.

Les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView montrent qu’après avoir atteint un creux de 0,446 $ le 20 février, le prix du jeton KMD de la plateforme a bondi de 54 % pour atteindre un sommet quotidien de 0,687 $ le 22 février.

Graphique KMD/USDT sur 4 heures. Source : TradingView

Trois raisons expliquent la flambée du prix et du volume des échanges de KMD : l’ajout récent de la prise en charge de 13 réseaux de chaînes de blocs distincts avec AtomicDEX, les nouveaux lancements de jetons non fongibles (NFT) et la nature sécurisée des swaps atomiques sur AtomicDEX.

Komodo intègre plusieurs réseaux blockchain

Le développement le plus important pour le protocole Komodo en 2022 pour aider à augmenter son prix de jeton a été l’ajout de la prise en charge de 13 réseaux de blockchain différents sur AtomicDEX.

@AtomicDEX ajoute @0xPolygon , @avalancheavax , @harmonyprotocol & 10 autres protocoles#AtomicDEX propose désormais une nouvelle solution de pontage qui aide à soutenir les efforts d’évolutivité de la blockchain pour les deux @ethereum et @Bitcoin écosystèmes de trésorerie. pic.twitter.com/9EhTnhmb9C — Komodo (@KomodoPlatform) 11 janvier 2022

AtomicDEX est l’un des rares échanges décentralisés à offrir actuellement une large gamme de support non seulement pour les réseaux compatibles avec la machine virtuelle Ethereum, mais également pour les réseaux qui partagent un code source avec Bitcoin (BTC), tels que Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC ) et Dogecoin (DOGE).

Parce que #DigiByte partage le code source de #Bitcoins il peut être intégré dans les mêmes systèmes qui utilisent BTC. Il s’agit d’infrastructures importantes en cours de construction. Gardez un œil sur les échanges décentralisés qui travaillent à l’interopérabilité. @KomodoPlatform est un bon exemple. – LT (ne demandera jamais ni ne donnera de crypto) (@LTLovesdigi) 20 février 2022

Certaines des autres chaînes qui ont le potentiel d’être intégrées à AtomicDEX à l’avenir, sur la base des commentaires de diverses parties, incluent Digibyte, Cosmos et Polkadot.

Lancement des jetons non fongibles sur Komodo

Une deuxième raison de l’augmentation de l’activité de Komodo a été l’introduction des NFT dans l’écosystème avec le lancement prochain de Cyber ​​Komodos.

1. Bonjour le monde ! Nous annonçons le #CyberKomodo Lancement de NFT Collection le @TokelPlatform. Une collection à commémorer @KomodoPlatform et les grands projets et équipes qui font partie de l’écosystème. pic.twitter.com/XMtPda5oIw – Cyber ​​Komodos (@CyberKomodos) 25 janvier 2022

Les NFT continuent d’être l’un des sujets les plus en vogue dans l’écosystème de la crypto-monnaie, et ils sont également l’un des meilleurs moyens pour un réseau d’attirer de nouveaux utilisateurs et de générer un engagement avec leurs communautés.

Cyber ​​Komodos est une collection de 777 Komodos uniques avec une rareté variable qui sera lancée sur la plateforme Tokel NFT le 15 mars.

Échanges inter-chaînes sécurisés

Un troisième facteur qui attire davantage l’attention sur Komodo est la capacité d’échange inter-chaînes d’AtomicDEX, qui fonctionne de manière individuelle et ne nécessite pas de services de garde.

Suite à plusieurs exploits très médiatisés de ponts inter-chaînes comme Wormhole et Multichain, les préoccupations liées aux exploits de contrats intelligents et aux hacks ont conduit à l’hésitation des utilisateurs lorsqu’il s’agit de verrouiller des fonds dans ces protocoles.

AtomicDEX effectue des transactions à l’aide de swaps atomiques, qui aident à réduire les vecteurs de risque et ne nécessitent pas de dépositaires ou de contrats intelligents complexes qui sont plus sujets aux erreurs. Ceci, combiné au large éventail de réseaux pris en charge par AtomicDEX, a contribué à attirer davantage l’attention sur Komodo, car la sécurité est devenue un point central pour les commerçants de crypto.

Les données VORTECS™ de Cointelegraph Markets Pro ont commencé à détecter une perspective haussière pour KMD le 15 février, avant la récente hausse des prix.

Le score VORTECS ™, exclusif à Cointelegraph, est une comparaison algorithmique des conditions de marché historiques et actuelles dérivée d’une combinaison de points de données comprenant le sentiment du marché, le volume des transactions, les mouvements de prix récents et l’activité Twitter.

Score VORTECS™ (vert) par rapport au prix KMD. Source: Cointelegraph Markets Pro

Comme le montre le graphique ci-dessus, le score VORTECS ™ pour KMD est passé dans la zone verte le 15 février et a atteint un sommet de 85 environ 98 heures avant que le prix n’augmente de 54% le lendemain.