First Mover Asia : Taïwan et Singapour ne sont pas des fans de stablecoins ; Les principaux cryptos déclinent alors que l’invasion de la Russie se profile | Cryptomonnaie

Bitcoin et la plupart des principaux cryptos ont coulé au milieu de l'escalade des tensions à la frontière russo-ukrainienne. Un discours du président russe Vladimir Poutine a rapproché le monde de la guerre.

Taïwan et Singapour font partie d'un certain nombre de pays qui ne sont pas des fans de stablecoin.

Technician’s take : En raison des vacances de la Journée des présidents américains, Technician’s Take est en pause.

Bitcoin (BTC) : 37 507 $ -3,1 %

Éther (ETH) : 2 606 $ -1,6 %

Il n’y a pas de gagnants dans CoinDesk 20 aujourd’hui.

Actif Téléscripteur Returnal Secteur Solana SOL −8,8 % Plate-forme de contrat intelligente XRP XRP −8,2 % Monnaie Cosmos ATOME −8,1 % Plate-forme de contrat intelligente

S&P 500 : 4 348 -0,7 %

DJIA : 34 079 -0,6 %

Nasdaq : 13 548 -1,3 %

Or : 1 904 $ +0,2 %

La plupart des principales crypto-monnaies ont chuté lundi alors qu’une invasion russe de l’Ukraine se rapprochait. Dans une allocution télévisée à son pays, le président russe Vladimir Poutine a déclaré qu’il reconnaîtrait deux républiques séparatistes pro-russes dans l’est de l’Ukraine et a plaidé en faveur de l’invasion de l’Ukraine, affirmant que le gouvernement pro-occidental du pays était une menace pour la Russie.

Plus tôt dans la journée, un porte-parole du Kremlin a déclaré qu’il n’y avait pas de « plans concrets » pour un sommet entre Poutine et le président américain Joe Biden, car quelque 150 000 soldats russes se seraient rapprochés de la frontière ukrainienne. Ces dernières semaines, les investisseurs inquiets ont adopté des stratégies plus averses au risque en prédiction de la hausse des prix de l’énergie et des sanctions des États-Unis et de leurs alliés européens contre la Russie et des représailles russes qui affecteront probablement une économie mondiale déjà martelée par l’inflation et les retards de la chaîne d’approvisionnement.

Après le discours de Poutine, l’administration Biden a annoncé des sanctions contre les républiques ukrainiennes séparatistes. Le prix du baril de pétrole brut brent a bondi au-delà de 97 dollars, soit un pic de près de 4 %.

Au moment de la publication, Bitcoin, la plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, se négociait à environ 37 500 $, en baisse de plus de 3 % au cours des 24 heures précédentes. Ether, la deuxième plus grande crypto par capitalisation boursière, a baissé d’environ 1,6 % au cours de la même période. Les autres cryptos majeurs étaient en nombre négatif.

Les marchés boursiers américains étaient fermés pour la fête nationale des présidents, mais les principales bourses européennes, dont le FTSE 100, le DAX à Francfort et le CAC 40 à Paris, ont terminé dans le rouge. La plupart des grands indices asiatiques ont également perdu du terrain lundi, notamment le Japon : Nikkei 225, le Hong Kong : Hang Seng et l’Asia Dow.

« Telle est la sensibilité des marchés financiers en ce moment, la confiance temporaire peut s’évaporer rapidement et c’est ce que nous avons vu aujourd’hui après ce qui semble être une nouvelle détérioration des relations entre la Russie et les puissances occidentales », a écrit Susannah Streeter, responsable de l’investissement et des marchés. analyste pour la société de services financiers basée au Royaume-Uni Hargreaves Lansdown, dans un e-mail.

Toutes les devises ne peuvent pas être un Stablecoin

Les Stablecoins ont été la meilleure chose qui soit pour l’hégémonie du dollar, car la numérisation de la monnaie fiduciaire en jetons favorise massivement le billet vert.

Mais comme la crypto est naturellement la maison des sceptiques du dollar, il doit certainement y avoir un mouvement pour créer des pièces stables avec des dénominations alternatives. Il existe une version de Tether libellée en euros, et il existe des projets de pièces stables libellés en dollar de Singapour et en roupie indonésienne, mais ce sont trois des centaines de devises existantes – il y a certainement une demande pour plus, n’est-ce pas ?

Le problème est que de nombreuses petites économies ne sont pas très favorables à l’internationalisation de leur monnaie et à la cession de contrôle. Il n’y a pas les bons ingrédients pour qu’un stablecoin libellé localement décolle dans ces pays.

Considérez Taïwan. Au cours du week-end, Leo Seewald, l’ancien chef de BlackRock Taiwan, et maintenant directeur de la bourse MaiCoin basée à Taipei, a discuté de son nouveau stablecoin en dollars taïwanais (TWD). La page Web du projet cite « la réduction du coût du capital des transactions locales et transfrontalières sans intermédiaire » comme un avantage du projet.

Mais cela va à l’encontre d’un pilier de la politique monétaire de la banque centrale de Taiwan.

Taïwan a des contrôles de capitaux stricts sur sa monnaie – l’exportation de dollars taïwanais est strictement interdite à quelques exceptions près. La banque centrale ne veut pas que le dollar taïwanais soit utilisé à l’étranger, car le grand rival du pays, la Chine, pourrait utiliser un TWD offshore comme arme en créant un taux de change non officiel en achetant et en vendant la devise à un prix désavantageux.

La banque centrale n’est pas non plus un grand fan de l’utilisation du dollar taïwanais pour régler des transactions qui n’ont pas de lien direct avec Taïwan – ce pour quoi un stablecoin est spécifiquement conçu. L’année dernière, il a infligé des amendes importantes à Deutsche Bank, ING et ANZ pour avoir laissé les négociants en matières premières fixer le prix des contrats de céréales entre le Brésil, l’Inde et d’autres pays tiers à TWD, bien que l’accord n’ait aucun lien avec Taïwan. En théorie, cela ne fonctionnera pas car la devise ne peut pas être exportée hors de l’île, mais les banques ont utilisé un proxy synthétique pour le TWD – un instrument de change appelé non livrable à terme – pour contourner ce problème.

Et puis il y a le marché de l’exportation. En tant qu’économie fortement dépendante des exportations, cela piquerait vraiment si la monnaie locale commençait à s’apprécier. Compte tenu de l’importance des semi-conducteurs de Taiwan et des budgets généralement équilibrés du gouvernement, on pourrait penser que le TWD se dirigerait vers la stratosphère. Ce n’est pas le cas, en raison des interventions régulières de la banque centrale sur le marché des changes pour contrôler l’appréciation du TWD. Très lent et régulier gagne la course, estime la banque.

La mère de toutes les ironies est que Taïwan est considéré comme un manipulateur de devises plus que la Chine en raison du manque de transparence sur la question ; tout le monde sait que le RMB est indexé et ne se négocie qu’au sein d’une bande spécifique.

Ne traitez pas Taïwan de manipulateur de devises. Ou dire qu’ils ont des contrôles de capitaux. Cela rend fous les banquiers centraux et le corps diplomatique. En 2011, le gouverneur de la banque centrale de Taïwan a réprimandé les journalistes lorsqu’il a posé la question. Les investisseurs étrangers peuvent acheter des actions et déplacer toutes les devises étrangères qu’ils souhaitent via Taiwan, a-t-il déclaré. Ne touchez pas à notre précieux TWD.

Les Stablecoins peuvent jeter une clé dans tout cela.

Une monnaie soigneusement gérée d’une économie axée sur les exportations avec un ennemi géopolitique à côté n’est pas le meilleur candidat pour être déployé sur le marché libre qu’est le marché de la cryptomonnaie.

La tarification des contrats de cryptomonnaie dans TWD, ou son utilisation comme moyen de règlement via des rampes d’accès ou de sortie d’actifs numériques va faire exploser tous les locataires des décennies de politiques et de sanctions de la Banque centrale.

Le marché international des céréales n’a rien sur la crypto pour la volatilité.

Singapour n’est pas non plus un grand fan de l’internationalisation de sa monnaie. Étant donné que Singapour est un pays largement importateur compte tenu de son manque de ressources naturelles, il s’efforce d’obtenir la stabilité du taux de change et ne veut pas d’accords internationaux sans lien avec le pays dont le prix est fixé dans sa devise. Dénommer cela en USD, s’il vous plaît.

Mais pour que les pièces stables soient sur le radar de ces banques respectives, elles doivent d’abord être plus grosses. Beaucoup plus grand. Actuellement, le TWDC a frappé 7,8 millions de dollars taïwanais de ses jetons, soit environ 283 000 dollars ; Le xSGD de Singapour est plus loin avec une capitalisation boursière de 185 millions de dollars. Loin d’être suffisant pour compléter la monnaie (le genre que Mike McGlone de Bloomberg soutient que Tether est pour le dollar), mais aussi loin d’être suffisant pour être la menace pour l’économie que la Maison Blanche prétend que les pièces stables sont.

L’Asie va négocier des pièces stables libellées en USD dans un avenir prévisible. Et c’est une fonctionnalité, pas un bug.

