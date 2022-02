Le prix Ethereum teste l’évasion de janvier 2022 et trouve un support, l’ETH va retester 3 200 $ | Cryptomonnaie

Le prix Ethereum est maintenant à sa position la plus vulnérable depuis le 28 décembre 2021.

Un dernier niveau d’Ichimoku empêchant un effondrement total de l’ETH doit tenir.

La résistance clé à venir doit être brisée pour empêcher une vente.

L’évolution des prix d’Ethereum n’a pas été à l’abri des effets plus larges pesant sur les marchés à risque. Les craintes d’une invasion imminente de l’Ukraine par la Russie ont écarté de nombreux acteurs du marché ou ont complètement effrayé les investisseurs. Cependant, un nouveau marché haussier et un mouvement d’expansion pourraient se développer pour l’ETH.

Le prix Ethereum développe un piège à traders hautement probable avant de revenir à 3 200 $

L’action des prix d’Ethereum sur son graphique quotidien Ichimoku est, à première vue, laide. ETH se trouve sous le nuage Ichimoku, le Tenkan-Sen et le Kijun-Sen. Du point de vue d’Ichimoku, l’ETH est à la position la plus faible et la plus baissière depuis le déclenchement de la cassure idéale d’Ichimoku Bearish le 28 décembre 2021.

Le seul indicateur Ichimoku empêchant un effondrement total du prix Ethereum est le Chikou Span, qui est actuellement au-dessus des corps des chandeliers. Si les vendeurs poussent l’ETH à une clôture à 2 400 $ ou moins, les baissiers pourraient probablement pousser le prix à 2 000 $ ou moins.

Cependant, malgré les perspectives baissières à court terme, le prix d’Ethereum a suivi un comportement très standard et normal : un nouveau test d’une cassure d’une zone de consolidation. La zone de congestion entre 2 300 $ et 2 600 $ (retracement de Fibonacci de 61,8 %) qui existait entre le 22 janvier 2022 et le 31 janvier 2022 a été rompue le 1er février 2022.

Graphique quotidien ETH/USD Ichimoku Kinko Hyo

Les vendeurs ont retesté l’ancien niveau de résistance devenu support à 2 600 $, mais les acheteurs sont intervenus et ont empêché de nouvelles pertes – pour l’instant. Cependant, le prix d’Ethereum doit revenir au moins au retracement de Fibonacci de 50% à 2 900 $ pour empêcher une nouvelle baisse des prix et positionner Ethereum pour une autre course vers la zone de valeur de 4 000 $.