Prédiction des prix des crypto-monnaies : Cardano, Shiba Inu et Bitcoin – American Wrap 21 février | Cryptomonnaie

L’action sur les prix de Cardano a récemment atteint (et développé) certains comportements historiques qui n’ont été observés dans aucune des dix principales crypto-monnaies de capitalisation boursière – ou presque tout l’espace altcoin. Néanmoins, une lente perte de valeur se poursuit, avec peu de signes de ralentissement jusqu’à la toute fin février 2022

Bitcoin saute sur le rebond technique parfait et les signaux positifs en provenance d’Ukraine

Le prix du Bitcoin (BTC) était en retrait ce week-end car, avec d’autres crypto-monnaies, c’était le seul actif négociable sur les gros titres et les nouvelles en provenance d’Ukraine et de Russie. Comme les gros titres n’étaient pas favorables, BTC a perdu une certaine valeur marchande et est tombé en dessous de 40 000 $. Mais suite à l’annonce aux premières heures d’aujourd’hui d’un nouveau sommet entre Poutine et Biden, les marchés ont bondi, car cela a montré qu’il y avait encore de la place pour parler et une solution diplomatique. Maintenant, BTC semble prêt à enregistrer des gains d’environ 10% au cours de la prochaine journée de négociation.

Shiba Inu raffermit son soutien avant que SHIBA ne teste une cassure au-dessus de 0,000030 $

Le prix du Shiba Inu a fait face à la même pression de vente subie par le marché plus large de la crypto-monnaie le week-end dernier. Les vendeurs contrôlent clairement ce marché depuis le 17 février et ont testé le niveau de support final d’Ichimoku au bas du Cloud (Senkou Span A) mais n’ont pas réussi à pousser SHIBA en dessous.