La blockchain Algorand est désormais disponible sur les places de marché Amazon Web Services, optimisée par Guardrails | Cryptomonnaie

Le fournisseur de solutions cloud Guardrail a annoncé la disponibilité de la Blockchain Algorand sur AWS.

La sortie de la Blockchain Algorand sur le marché AWS permet aux utilisateurs de déployer et d’exploiter des nœuds en toute sécurité.

Les analystes notent une divergence haussière dans la tendance des prix d’Algorand alors que le fond en V apparaît.

Un fournisseur leader de solutions cloud a annoncé l’arrivée de la blockchain Algorand sur l’un des plus grands marchés au monde, AWS. Les analystes ont une perspective haussière sur le prix d’Algorand.

Algorand arrive sur AWS via un fournisseur de solutions cloud

Le fournisseur de solutions cloud favorise l’adoption rapide du cloud dans les petites et moyennes entreprises (MPME). Guardrails, l’un de ces fournisseurs, a annoncé aujourd’hui la disponibilité d’Algorand sur le marché AWS.

La version marque un déploiement unique et rapide des nœuds d’Algorand sur le réseau AWS. Jusqu’à 1 000 nœuds Algorand peuvent être exploités dans 24 régions en 30 minutes avec son arrivée sur AWS.

Guardrail agit comme une alternative aux agrégateurs d’API, renforçant la capacité de la blockchain Algorand à créer des applications dans son réseau. Chris Econn, le PDG de Guardrails aurait déclaré :

AWS n’est pas complexe, il est puissant. Algorand n’est pas complexe, il est puissant. Nous avons appliqué 13 ans d’expérience avec AWS pour nous assurer que rien ne s’interpose entre nos clients et la réalisation de cette puissance.

Le fournisseur de solutions cloud distribuera le code source à ses clients et continuera à partager les dernières mises à jour des versions de nœuds d’Algorand sur GitHub. Les équipes de développement et de recherche d’Algorand valideraient les versions et les certifieraient pour une participation plus élevée.

Les analystes ont évalué le prix d’Algorand et identifié une divergence haussière dans sa tendance. Les analystes de crypto-monnaie de @IncomeSharks ont observé un creux en V dans le graphique des prix d’Algorand et ont fixé des objectifs haussiers à court terme. Bien que le prix d’Algorand soit à la traîne par rapport aux autres altcoins, les analystes ont une perspective haussière.