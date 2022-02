Cardano atteint de nouveaux creux en un an alors que les traders abandonnent l’ADA en dessous de 1 $ | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano continue de s’effondrer, atteignant la clôture quotidienne la plus basse depuis le 19 février 2021

ADA est en baisse de plus de 70% par rapport à son niveau record.

Cardano détient la plus longue période de pertes mensuelles parmi toutes les principales crypto-monnaies.

L’action sur les prix de Cardano a récemment atteint (et développé) certains comportements historiques qui n’ont été observés dans aucune des dix principales crypto-monnaies de capitalisation boursière – ou presque tout l’espace altcoin. Néanmoins, une lente perte de valeur se poursuit, avec peu de signes de ralentissement jusqu’à la toute fin février 2022

Le prix de Cardano est l’une des dix crypto-monnaies et altcoins les moins performants

L’action sur les prix de Cardano est en bonne voie pour réaliser ce qu’aucune des 10 ou 40 premières crypto-monnaies par capitalisation boursière n’a réalisé : six mois consécutifs de pertes. Cardano a récemment battu son record de quatre chandeliers mensuels rouges/noirs consécutifs en janvier 2022 à cinq mois rouges/noirs consécutifs – et à moins que quelque chose ne change radicalement d’ici à lundi suivant, il prolongera la séquence de défaites à six mois stupéfiants.

Un étonnant 65% des hodlers Cardano sont maintenant dans le rouge. Ceci est extrêmement surprenant compte tenu de plusieurs mesures et rapports en chaîne qui ont confirmé que les portefeuilles ADA qui détiennent entre 10 000 et 1 million d’ADA ont plus que doublé leurs avoirs dans la zone de valeur de 1 $.

Un flash-crash spectaculaire pourrait survenir à tout moment. Du point de vue du profil de volume 2021 étendu, presque rien n’empêche Cardano de capituler bien en dessous de 1 $. Le nœud de volume élevé suivant pour le prix Cardano n’apparaît pas avant 0,35 $. Dans ce scénario, ADA étendrait son écart de 70% en dessous de son niveau record à près de 90% – répétant essentiellement le même pourcentage de perte par rapport au marché baissier de 2018.

Cependant, l’un des pièges à traders les plus épiques et les plus violents de l’histoire de la crypto-monnaie est peut-être en train de se développer. Cardano a atteint de nouveaux plus bas historiques dans l’indice composite sur le graphique mensuel. Dans le même temps, une divergence haussière cachée s’est développée entre le graphique en chandeliers et l’indice composite – une condition que presque aucune crypto-monnaie n’a créée en près de quatre ans. Enfin, le chandelier mensuel lui-même est un chandelier de retournement haussier rare et massivement influent connu sous le nom de marteau inversé.

Du point de vue d’Ichimoku, un renversement violent qui pourrait générer plus de 110% de gain est hautement probable en raison des énormes écarts entre les corps des chandeliers mensuels et le Tenkan-Sen.

Une autre considération pour l’inversion imminente de Cardano est l’achèvement de l’un des cycles de Gann les plus puissants de l’année intérieure : le cycle de 180 jours. 180 jours depuis les hautes terres de tous les temps précisément le 1er mars 2022.

Graphique mensuel Ichimoku Kinko Hyo ADA/USD

Les traders doivent s’attendre à ce qu’un retour moyen à 2,02 $ se produise avec peu ou pas d’avertissement. Une reprise rapide de plus de 40 % en quelques jours de bourse est très probable.