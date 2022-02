Polkadot doit clôturer au-dessus de 18 $ pour éviter un piège à traders | Cryptomonnaie

Polkadot saute d’un niveau pivot historique à 16,95 $ et voit le côté vendeur suracheté.

Le prix DOT bondit sur le soulagement politique avec des pourparlers en cours sur l’Ukraine.

Le DOT doit clôturer au-dessus de 18,00 $ ce soir pour éviter un piège à traders.

Le prix Polkadot (DOT) voit de nombreux prix demandés touchés par les acheteurs alors que l’action des prix rebondit sur la poignée de 17 $ et que les marchés poussent un soupir de soulagement sur d’éventuelles nouvelles discussions en cours entre Biden et Poutine. Avec le rallye en cours, un risque doit être souligné, à savoir l’émergence d’un éventuel piège à traders. Les commerçants sautent sur le rallye entraîné par Fear Of Missing Out (FOMO), mais les baissiers pourraient encore repousser l’action des prix à 16,95 $. Attendez-vous à ce que le rallye s’accélère alors que la session américaine tourne à plein régime. Une clôture au-dessus de 18 $ et le sommet de dimanche élimineraient les baissiers et désamorceraient tout piège haussier susceptible de se former.

Polkadot devrait gagner 20% si le piège à traders peut être désamorcé

L’action des prix de Polkadot était sur le point de tomber en dessous de 16,95 $ alors que les tensions géopolitiques pesaient sur l’action des prix au cours du week-end, repoussant le DOT aux niveaux bas de 2022. Alors que des nouvelles pleines d’espoir ont frappé les fils tôt lundi matin, la descente a changé de 180 degrés. à une ascension, avec DOT en hausse de 3% pendant les heures de négociation européennes. Attendez-vous à plus à venir, bien que beaucoup dépendra du résultat de la session américaine, car l’action des prix de Polkadot doit dépasser 18,00 $ pour éliminer tous les baissiers prépositionnés qui attendent de déclencher un piège haussier.

L’indice de force relative (RSI) pointe en tout cas vers une forte tendance haussière après une forte réaction instinctive contre les baissiers, qui aura sans aucun doute affaibli certaines positions et déclenché des prises de bénéfices. La clé sera de savoir si les haussiers du DOT peuvent couvrir un terrain au-dessus de 18 $, tuant certaines positions courtes et, avec la prise de bénéfices déclenchée, augmenter la demande du côté acheteur. Cela pourrait signifier que le DOT devrait atteindre 20,60 $, dans un rallye de secours détenant des gains de 20 %.

Graphique quotidien DOT/USD

Comme déjà mentionné quelques fois plus tôt, le risque est celui d’un piège haussier, les acheteurs qui ont rejoint le rallye trop aveuglément – et associés à une mauvaise gestion – étant exposés à un retour complet à 16,95 $. Cela nuirait aux haussiers en fonction de leur point d’entrée, et une cassure en dessous de 16,95 $ déclencherait pas mal de stop loss et verrait le volume côté vente augmenter en taille. Cela pourrait créer un plongeon vers 14,00 $, perdant environ 19 % de la valeur marchande.