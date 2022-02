Le prix SafeMoon joue un jeu douloureux avec les traders car la baisse n’est pas encore terminée | Cryptomonnaie

Le prix SafeMoon a été abattu au cours du week-end alors que les problèmes géopolitiques se poursuivaient.

Bien que l’action des prix se soit stabilisée, SafeMoon ne connaît pas de rallye de soulagement comme Bitcoin et d’autres crypto-monnaies majeures.

Attendez-vous à voir plus de baisse, vers 0,001223 $, ce qui correspond aux 23,6 % de Fibonacci.

L’action sur les prix de SafeMoon (SAFEMOON) reste en retrait après que les traders aient été battus ce week-end. Le poids géopolitique s’est avéré trop important pour les investisseurs qui ont commencé à retirer leur argent de SafeMoon en masse, avec une correction significative en conséquence. Même l’indice de force relative (RSI) qui se négocie profondément en territoire de survente n’indique pas la fin de la douleur de si tôt – et d’autres baisses sont à venir.

SafeMoon voit les investisseurs fuir la scène

Le prix de SafeMoon saigne alors que l’action des prix a pris un coup au cours du week-end. Avec l’escalade des nouvelles négatives sur la situation ukrainienne, les investisseurs ont rapidement retiré leurs fonds des actifs à risque comme SafeMoon. Cela a entraîné une baisse de 17 % de SafeMoon, sans aucun signe de soutien.

Ne vous attendez pas à une fin à la douleur car les investisseurs ne reviennent toujours pas à l’action des prix SafeMoon pour le rallye de soulagement qui se poursuit depuis les premières heures de négociation d’aujourd’hui. Il semble plutôt que SafeMoon soit sur le point de couler encore plus loin dans cette semaine de négociation, avec un support à distance de 0,001223 $. Cela correspond au niveau de Fibonacci de 23,6 % et à une autre baisse de 12 % de la valeur marchande. Ce n’est pas non plus là que le commerce de la douleur s’arrêtera ensuite, car les baissiers pourraient bien être dans une longue période et viser une cassure en dessous de 0,0010000 $, où le niveau de Fibonacci de 38,2 % à 0,000990 $ serait un bon endroit pour que les baissiers réalisent des bénéfices, et le RSI n’aurait probablement plus de place pour décliner davantage.

Graphique journalier BTC/USD

Avec la ligne de tendance descendante rouge venant d’en haut, il semble que l’action des prix soit suspendue à ce point de référence depuis dimanche. Un rebond sur la ligne de tendance descendante rouge pourrait voir SafeMoon revenir de 0,001398 $ à 0,001601 $ et enregistrer 14 % de gains dans le processus. En cas de nouvelles plus positives de la scène géopolitique, attendez-vous à un retour à 0,001691, qui était le plus bas du 02 février.