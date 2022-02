Bitcoin saute sur le rebond technique parfait et les signaux positifs en provenance d’Ukraine | Cryptomonnaie

L’action des prix du Bitcoin a connu un week-end difficile alors que les baissiers ont franchi 39 780 $ alors que des nouvelles plus négatives sont sorties d’Ukraine.

Le prix du BTC a vu une offre haussière arriver ce matin après l’annonce d’une réunion Poutine-Biden prévue.

Attendez-vous à ce que BTC remonte à 39 780 $, effaçant la perte du week-end et cherche à revenir à 41 756 $, détenant des gains de 10 %.

Le prix du Bitcoin (BTC) était en retrait ce week-end car, avec d’autres crypto-monnaies, c’était le seul actif négociable sur les gros titres et les nouvelles en provenance d’Ukraine et de Russie. Comme les gros titres n’étaient pas favorables, BTC a perdu une certaine valeur marchande et est tombé en dessous de 40 000 $. Mais suite à l’annonce aux premières heures d’aujourd’hui d’un nouveau sommet entre Poutine et Biden, les marchés ont bondi, car cela a montré qu’il y avait encore de la place pour parler et une solution diplomatique. Maintenant, BTC semble prêt à enregistrer des gains d’environ 10% au cours de la prochaine journée de négociation.

Le prix du BTC saute sur le fait que la désescalade est encore possible à court terme

L’action des prix du Bitcoin a chuté dimanche après que plusieurs dirigeants se soient montrés assez baissiers sur la situation entre la Russie et l’Ukraine lors du sommet de Munich sur la sécurité. Mais ce sentiment a changé du jour au lendemain après que Macron et Poutine ont déclaré qu’un cessez-le-feu était en préparation, et plus tard un nouveau sommet a été annoncé auquel Poutine et Biden seraient présents. Attendez-vous à ce que ce soupir de soulagement sur les marchés se poursuive tout au long de la journée et à une nouvelle accélération une fois la session américaine lancée.

Traduit en action sur les prix BTC, cela signifie un retour à 39 780 $, près de 40 000 $, effaçant l’erreur de dimanche et réduisant certains titres négatifs. Une fois que le prix du Bitcoin remontera au-dessus de 40 000 $, attendez-vous à ce que plus de place s’ouvre vers 41 756 $, qui était la ligne de base du triangle baissier repéré la semaine dernière (lignes bleues pointillées). Bitcoin devrait enregistrer 10% de gains cette semaine et montrer sa résilience face aux malheurs géopolitiques avec ce retour.

Graphique journalier BTC/USD

Le risque à la baisse demeure, bien sûr, surtout s’il y a une escalade de la situation dans la région du Donbass en Ukraine, alors que plusieurs rapports ont été publiés au cours du week-end selon lesquels les tirs s’étaient intensifiés et que davantage d’artillerie lourde était déployée. Une erreur fatale, comme frapper un poste civil, pourrait facilement déclencher une spirale de violence et faire reculer fortement les marchés, les haussiers BTC étant poussés contre 38 073 $. Une cassure en dessous verrait une autre correction d’environ 4 % vers 36 709 $, et commencerait à signaler des problèmes majeurs pour Bitcoin du commerce en territoire de correction.