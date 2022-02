Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple: Altcoins interrompt le rallye alors que BTC rebondit | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin est susceptible de retester 42 748 $ après avoir rebondi sur la zone de demande de 36 398 $ à 38 895 $.

Le prix Ethereum suit BTC et envisage le nouveau test de 3 200 $.

Le prix Ripple donne le coup d’envoi à une autre consolidation, préfigurant une cassure explosive à 1 $.

Le prix du Bitcoin a reculé après avoir échoué à franchir un obstacle crucial. La tendance baissière a toutefois été interrompue en raison de la présence d’une zone de demande. Un rebond sur cette zone est susceptible de fournir à Ethereum, Ripple et à d’autres commerçants d’altcoins une brève opportunité d’aller longtemps.

Le prix du Bitcoin pour tenter un rallye de secours

Le prix du Bitcoin a fait face à un rejet intense à l’approche de la zone d’approvisionnement hebdomadaire allant de 45 550 $ à 51 860 $. Cette rencontre a entraîné une baisse de 17 % dans une zone de demande quotidienne, passant de 36 398 $ à 38 895 $.

Un nouveau test de cette zone de support est crucial car il permettra au prix du Bitcoin de réessayer, invalidant l’obstacle hebdomadaire. D’un point de vue conservateur, ce rallye de secours est plafonné à 45 550 $. Dans certains cas, la tendance haussière pourrait s’arrêter de manière préventive à 42 748 $.

Graphique BTC/USD sur 1 jour

Si le prix du Bitcoin produit un chandelier quotidien proche de 34 752 $, cela invalidera la thèse haussière et suggérera la possibilité d’une nouvelle baisse. Dans ce cas, BTC pourrait glisser plus bas et retester 29 100 $, collectant la liquidité restant en dessous.

Le prix Ethereum survit à peine

Le prix Ethereum est dans le même bateau que BTC car il a été rejeté par une zone d’approvisionnement quotidienne, allant de 3 188 $ à 3 393 $. La correction qui en a résulté a poussé l’ETH vers une zone de support immédiat, allant de 2 608 $ à 2 812 $.

Le prix Ethereum a failli franchir cette barrière mais a réussi à ne pas l’invalider. À l’avenir, l’ETH continuera de suivre les traces de BTC et tentera un rallye de secours.

La hausse du jeton de contrat intelligent est plafonnée à la moyenne mobile simple (SMA) sur 50 jours à 2 973 $ ou à la limite inférieure de la zone d’approvisionnement à 3 188 $. Une clôture quotidienne au-dessus de 3 393 $ prévoira un éventuel nouveau test du prix Ethereum au niveau de 3 600 $.

Graphique ETH/USD sur 1 jour

Le point de rupture pour Ethereum viendrait avec une clôture quotidienne sous les 2 324 $ ; ce développement pourrait faire chuter le prix de l’ETH à 1 730 $ pour collecter les liquidités restant en dessous.

Le prix de l’ondulation remonte à nouveau

Le prix Ripple se consolide depuis le 12 février et est prêt pour une autre cassure explosive. Un mouvement à la hausse semble probable compte tenu des récentes perspectives haussières pour l’influenceur BTC.

Les teneurs de marché sont susceptibles de pousser le prix XRP pour retester le 1 $ et collecter la liquidité qui se trouve au-dessus. Cependant, si l’élan haussier s’atténue, le jeton de remise pourrait produire un sommet local en dessous de 0,855 $.

Graphique XRP/USD sur 12 heures

Un chandelier de douze heures près du niveau de support de 0,746 $ indiquera qu’une cassure baissière est en cours. Cela invalidera la thèse haussière et verra probablement le prix Ripple tomber à 0,679 $, comblant ainsi l’écart de juste valeur.