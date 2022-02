Le prix du Litecoin se prépare à une avance de 15% alors que LTC atteint un point d’inflexion | Cryptomonnaie

Le prix du litecoin a glissé dans la zone de demande de 107,23 $ à 116,07 $, suggérant un renversement.

Une résurgence des acheteurs devrait propulser LTC de 17 % à 132,60 $.

La thèse haussière sera invalidée si l’altcoin produit un chandelier de six heures en dessous de 107,23 $.

Le prix du litecoin a atteint un creux plus élevé alors qu’il plongeait dans une zone de demande, indiquant que les perspectives haussières sont intactes. À l’avenir, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que LTC grimpe à mesure que les marchés de la cryptomonnaie deviennent haussiers.

Le prix du litecoin attend la volatilité

Le prix du litecoin a chuté de 18 % au cours des quatre derniers jours, perçant la zone de demande quotidienne, allant de 107,23 $ à 116,07 $. Ce mouvement est haussier en raison de la nature du support et parce que LTC a établi un plus bas plus élevé par rapport au plus bas du 3 février.

Les participants au marché intéressés peuvent prendre des positions longues à partir du niveau actuel du marché et s’attendre à ce que le prix du Litecoin tente d’établir un sommet égal ou supérieur.

Par conséquent, les commerçants peuvent s’attendre à ce que LTC continue de monter. La barrière de résistance immédiate à 132,53 $ est un objectif conservateur. Cependant, si les ordres d’achat s’accumulent, le prix du Litecoin pourrait s’étendre à 143,04 $, portant le gain total de 17 % à 26 %.

Graphique LTC/USDT sur 4 heures

Alors que les choses s’améliorent pour le prix du Litecoin, une cassure de la limite inférieure de la zone de demande quotidienne à 107,23 $ créera un plus bas inférieur et invalidera la thèse haussière. C’est également un bon endroit pour que les acteurs du marché placent leurs stop loss ici.

Une augmentation de la pression côté vente pourrait entraîner le prix du Litecoin pour tester à nouveau le niveau de support de 100,85 $.