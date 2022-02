Renaissance du bitcoin probable au S2 : la finance de Babel | Cryptomonnaie

Le bitcoin battu peut s’inspirer des actions de croissance et créer une nouvelle course haussière au second semestre.

« Après que le marché se soit ajusté au rythme de la hausse des taux de la Fed, les actions de croissance et le bitcoin reprendront leur tendance à la hausse, c’est-à-dire que nous verrons une solide performance des deux au second semestre 2022 », chercheur au fournisseur de services financiers crypto Babel Finance , a déclaré Robbie Liu à CoinDesk dans un e-mail.

« Historiquement, selon Goldman Sachs, les actions de croissance ont été le secteur le moins performant au cours des trois mois précédant et suivant la première hausse des taux », a ajouté Liu tout en notant l’étroite corrélation de la crypto-monnaie avec les actifs à risque hérités sensibles à la croissance. La corrélation de Bitcoin avec les actions américaines a récemment atteint un record de plus de 0,75, selon la société d’analyse de données IntoTheBlock.

Le point de vue de Liu, fondé sur des données, contredit le récit naissant de la communauté crypto selon lequel le bitcoin pourrait commencer à se rallier juste après la hausse des taux prévue en mars par la Réserve fédérale américaine (Fed).

L’attente du marché découle probablement de deux choses : la crypto-monnaie a chuté de 40 % en trois mois, principalement en raison des craintes d’une hausse des taux de la Fed. Deuxièmement, comme l’a noté le First Mover Americas de vendredi, le dollar américain a tendance à s’apprécier lors de la première hausse des taux. Un dollar faible est généralement considéré comme haussier pour le bitcoin.

Cependant, les actions de croissance suggèrent le contraire. « Compte tenu de la forte corrélation actuelle entre le bitcoin et les actions de croissance, en particulier la tendance à la baisse synchronisée des deux actifs depuis décembre, nous pensons qu’il pourrait être difficile pour le bitcoin de progresser dans les trois mois suivant la première hausse des taux », a noté Liu.

Le tableau montre que les actions de valeur ont tendance à surperformer les actions de croissance trois mois avant et après le lancement du cycle de hausse des taux par la Fed. Les actions de valeur sont des sociétés qui se négocient actuellement en dessous de leur valeur intrinsèque et sont généralement des sociétés établies. La croissance stocke les nouvelles industries avec des projections de croissance élevées et des échanges à des prix relativement élevés.

Bien que Bitcoin puisse être considéré comme de l’or numérique par certains membres de la communauté crypto, il s’agit également d’une technologie émergente sensible au flux de liquidité centralisé.

Selon Reuters, plusieurs banques de Wall Street s’attendent à ce que la Réserve fédérale américaine (Fed) lance le cycle de resserrement avec une hausse des taux d’au moins 25 points de base en mars, suivie de hausses de six quarts de point de pourcentage d’ici la fin de l’année.

Bitcoin a été vu pour la dernière fois à près de 39 100 $, ce qui représente un gain de près de 2 % sur la journée. La crypto-monnaie semble avoir ramassé une offre avec les contrats à terme sur actions européens et américains sur les rapports d’un sommet potentiel sur l’Ukraine entre le président américain Joe Biden et son homologue russe Vladimir Poutine.