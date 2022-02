Le prix du Shiba Inu explose alors que Binance Custody ajoute le Dogecoin-killer aux actifs gérés | Cryptomonnaie

Binance Custody a élargi sa liste de crypto-monnaies pour inclure le tueur de Dogecoin Shiba Inu.

La plus grande bourse au monde offre aux investisseurs une assurance contre la perte de crypto-monnaies dans Binance Custody.

Les analystes prédisent une perspective haussière sur le prix du Shiba Inu alors que la pièce meme enregistre des gains massifs, affichant un bénéfice de 7%.

Binance Custody a annoncé l’ajout de nouvelles crypto-monnaies à ses actifs gérés, offrant une plus grande sécurité aux investisseurs. Le prix du Shiba Inu a explosé peu de temps après l’annonce, alimentant un récit haussier pour le prix de la pièce meme parmi les commerçants.

Le prix du Shiba Inu se remet d’une baisse et entame une tendance haussière

La plus grande bourse du monde, Binance, a révélé l’ajout de Shiba Inu, du protocole perpétuel, du réseau Skale et d’Injective à la liste de ses actifs en garde. Un ajout à Binance Custody est une étape clé pour les projets de crypto-monnaie en raison du manque de dépositaires centralisés ; la bourse offre aux investisseurs la possibilité d’être leur banque et de protéger leurs avoirs contre le vol et le piratage.

Les actifs sur Binance Custody sont assurés et protégés contre la perte des fonds des utilisateurs, gérés par la bourse. Binance Custody achèvera bientôt un examen pour prouver sa sécurité opérationnelle, attirant des investisseurs vers son service.

Shiba Inu Prix a répondu à la nouvelle par un rallye. Aujourd’hui, la pièce meme a enregistré des gains de 7% et les analystes sont optimistes quant à la hausse des prix du Shiba Inu. Suite au récent hack NFT sur OpenSea, Shiba Inu a proposé aux utilisateurs une analyse de l’enquête et des instructions pour sécuriser leurs Shiboshis.

L’ajout du Dogecoin-killer à la garde de Binance a agi comme un catalyseur positif, malgré le récent piratage des NFT sur le thème Shiba-Inu.

Les analystes de Netcost-Security ont évalué la tendance des prix du Shiba Inu et ont noté que la pièce meme a bien survécu à la montée des tensions géopolitiques de la Russie ainsi qu’aux problèmes d’inflation. Les analystes ont fixé le prochain objectif pour le prix du Shiba Inu à 0,00003300 $, basé sur la zone de sous-demande de 0,00002720 $ à 0,00002880 $.

Les analystes estiment que la zone de sous-demande protège le prix du Shiba Inu d’une baisse, et les moyennes mobiles simples sur 50 et 200 jours pour le tueur de Dogecoin convergent vers 0,00002700 $. La hausse du prix du Shiba Inu pourrait être plafonnée à 0,00003220 $.