Crypto.com offre jusqu’à 52% sur le jalonnement CRO, ne parvient pas à empêcher la baisse du prix de Cronos | Cryptomonnaie

Crypto.com a renommé le jeton utilitaire de son échange en Cronos, reflétant sa nature décentralisée.

La récente poussée en faveur de la décentralisation n’a pas empêché une nouvelle baisse du prix de Crypto.com.

L’échange a lancé un nouveau programme pour promouvoir le jalonnement des Cronos de Crypto.com et offrir Bitcoin en échange.

Les analystes prédisent une perspective baissière sur le prix de Crypto.com et s’attendent à une baisse à 0,33 $.

Crypto.com a récemment renommé son jeton utilitaire CRO en Cronos dans le cadre de la décision de la chaîne de se décentraliser davantage. Malgré le récent changement de marque et l’attribution de récompenses de 2 millions de dollars pour le jalonnement du jeton Crypto.com, Cronos a poursuivi sa tendance à la baisse.

Crypto.com révèle un nouveau programme de jalonnement, offre des NFT gratuits, jusqu’à 52% de retours

Le 18 février, Crypto.com a annoncé le changement de marque de son CRO de jeton natif, de « Crypto.org coin » à Cronos. L’échange a annoncé que le changement de nom reflète la nature décentralisée du jeton.

Crypto.com soutient que la livraison de la chaîne Cronos est plus rapide que les transactions du réseau principal Ethereum, offrant une meilleure opportunité pour la croissance des dApps et des contrats intelligents sur la blockchain. Le prix de Crypto.com a enregistré des pertes de 17 % au cours de la semaine dernière, et le changement de nom n’a pas empêché une nouvelle baisse du jeton utilitaire.

Crypto.com a lancé un nouveau programme, « Bitcoin Supercharger 10x booster bonus, suite à l’exercice de rebranding ». L’échange a alloué 2 millions de dollars aux récompenses et a invité les utilisateurs à miser Cronos et à gagner des récompenses Bitcoin. Crypto.com a offert jusqu’à 52% par an de rendement aux investisseurs de ce programme.

Les partisans s’attendaient à ce que l’événement agisse comme un catalyseur haussier pour le prix de Cronos. Le jeton a subi une chute à 0,41 $ au cours du week-end.

Les analystes de Central Charts ont évalué la tendance des prix Cronos et prédit une poursuite de la tendance à la baisse. Au fur et à mesure que le prix Cronos casse chaque support, la tendance à la baisse est encore confirmée. À court terme, les analystes ont une opinion baissière sur le prix de Cronos et fixent un objectif de 0,33 $ pour le jeton.

Les analystes de Netcost-Security estiment que la consolidation des prix de Cronos devrait se poursuivre alors que le jeton peine à dépasser 0,50 $, considéré comme une barrière psychologique importante par les investisseurs.