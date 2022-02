Peut-on s’attendre à un retournement de marché prochainement ? | Cryptomonnaie

Le dernier jour de la semaine s’est avéré être haussier pour le marché des crypto-monnaies car toutes les pièces sont dans la zone rouge.

Top des pièces par CoinMarketCap

BTC/USD

Le taux de Bitcoin (BTC) a baissé de 10% au cours des sept derniers jours.

Graphique BTC/USD par TradingView

Bitcoin (BTC) est entré dans la zone courte sur le graphique journalier, après avoir cassé le niveau de support à 39 573 $. Pour le moment, les baissiers contrôlent la situation, car le volume des transactions reste élevé. Si les traders ne peuvent pas prendre l’initiative la semaine prochaine, il y a une chance de voir une nouvelle baisse au prochain niveau vital à 38 000 $ sous peu.

Bitcoin se négocie à 38 299 $ au moment de la presse.

ETH/USD

Ethereum (ETH) a suivi le leader de la crypto, en baisse de près de 11% depuis le début de la semaine.

Graphique ETH/USD par TradingView

Ethereum (ETH) a également cassé son niveau de support à 2 815 $ et a continué de baisser. Même si le volume de vente diminue, les acheteurs ne semblent pas prêts à racheter l’altcoin principal au niveau actuel.

Dans ce cas, le scénario le plus probable est le nouveau test du niveau à 2 300 $ dans les prochains jours.

Ethereum se négocie à 2 636 $ au moment de la presse.

XRP/USD

Malgré la chute, XRP semble beaucoup plus fort que les autres pièces.

Graphique XRP/USD par TradingView

Le XRP continue de se négocier dans un large canal entre le support à 0,74 $ et la résistance à 0,91 $. À l’heure actuelle, le taux se situe près de la ligne de fond, ce qui signifie que les baissiers sont plus puissants que les haussiers, dans une certaine mesure. Si la pression continue et que la bougie quotidienne se fixe autour de 0,74 $, il y a une forte possibilité de voir une cassure et une nouvelle baisse des prix.

XRP se négocie à 0,7907 $ au moment de la presse.

ADA/USD

Cardano (ADA) est le plus grand perdant de la liste aujourd’hui, car la chute a augmenté de 12 % au cours de la semaine dernière.

Graphique ADA/USD par TradingView

Sur la période hebdomadaire, le prix est sur le point de clôturer près du support à 0,917 $. Si la pression persiste, on peut s’attendre à une forte baisse sous 0,90 $ sous peu. Le prochain niveau auquel une inversion à court terme est possible est la marque de 0,81 $.

ADA se négocie à 0,936 $ au moment de la presse.

BNB/USD

Binance Coin (BNB) n’échappe pas à la règle, reculant de près de 5%.

​Graphique BNB/USD par TradingView

Binance Coin (BNB) se négocie latéralement malgré la chute de cette semaine. Actuellement, le prix est sur le point d’approcher le niveau de support à 336 $. Si rien ne se passe, la chute peut entraîner une pause, suivie du test de la barre vitale des 300 $.

BNB se négocie à 378 $ au moment de mettre sous presse.