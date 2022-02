Les finalistes de l’ETHDenver Hackathon s’attaquent aux obstacles à l’adoption | Cryptomonnaie

La confidentialité, les interactions dans le monde réel et l’infrastructure DAO ont mis en évidence les finalistes du hackathon d’ETHDenver.

Lors de la cérémonie de clôture de la conférence ETHDenver dimanche, 30 finalistes du hackathon ont présenté leur projet à une foule de centaines de personnes sur le site du Sports Castle – une gamme de soumissions principalement axées sur la résolution de points douloureux communs dans l’écosystème Ethereum.

Alors que les équipes se disputaient jusqu’à 5 000 $ pour les premiers prix dans diverses catégories, même les finalistes recevront probablement une attention particulière de la part du capital-risque et des investisseurs providentiels – une tendance populaire dans un espace d’investissement débordant d’argent et avide d’« alpha ».

Dans la catégorie DeFi, des soumissions telles que Dust Sweeper, qui collecte et échange de petites quantités de jetons ou de «poussière» qu’il serait coûteux de consolider dans d’autres devises, et SlowSwap, un AMM qui empêche le MEV avec des échanges retardés, se concentre sur l’utilisateur commun coliques. De plus, Mimicry Protocol et Bunker.finance se sont concentrés respectivement sur les prêts et les dérivés pour les NFT.

De même, les soumissions axées sur le DAO se sont concentrées sur la résolution des problèmes courants pour les organisations émergentes. Background Network a présenté un DAO qui externaliserait le service d’assistance et les tâches de gestion de la communauté, tandis qu’AcademyONE s’est concentré sur l’offre de récompenses pour la création et la consommation de contenu éducatif.

Une paire de jeux étonnamment attrayants visuellement se sont démarqués dans la catégorie Metaverse et Gaming : INDAO, un titre de science-fiction produisant du rendement, et MoonScape, un jeu de rôle fantastique utilisant des NFT pour les éléments du jeu.

Cependant, les soumissions les plus intéressantes se sont peut-être concentrées sur la confidentialité avec le déploiement de preuves à connaissance nulle, ainsi qu’une plus grande intégration dans le monde réel.

ZKmaps utiliserait des preuves ZK pour permettre aux utilisateurs de prouver qu’ils étaient présents à un emplacement géographique spécifique à un moment précis sans révéler leur emplacement exact. Zk Proof of Buffness, quant à lui, prouve qu’un utilisateur détient un NFT d’une collection particulière, sans révéler quel NFT spécifique est détenu.

IdentDeFi a présenté une architecture KYC préservant la confidentialité, tandis qu’ExchangeIt! a présenté une plate-forme d’échange de biens du monde réel qui utiliserait le séquestre de contrats intelligents et la résolution de conflits par DAO.

La liste complète des gagnants de la catégorie hackathon sera publiée dans les prochains jours.