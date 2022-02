Le prix MATIC envisage un nouveau test de 1,95 $ alors que Polygon forme un modèle d’inversion du bas | Cryptomonnaie

Le prix MATIC a mis en place un modèle à triple creux, suggérant qu’un renversement est probable.

Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que Polygon perce le disjoncteur et marque la barrière de résistance hebdomadaire à 1,95 $.

Une ventilation du niveau de support quotidien à 1,44 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix MATIC a réussi à rester au-dessus d’un point d’appui crucial malgré les récents retracements baissiers. En conséquence, Polygon a mis en place une formation haussière qui prévoit un retournement.

Le prix MATIC vise la reprise

Le prix MATIC a dépassé le niveau de support quotidien à 1,44 $ le 24 janvier, mais s’est rapidement rétabli et a établi un plus bas à 1,50 $. La reprise depuis lors a créé deux autres plus bas autour de 1,50 $, donnant lieu à un triple creux.

Cette formation technique est une configuration d’inversion du fond, de sorte que les investisseurs peuvent s’attendre à ce que Polygon fasse une course pour l’obstacle immédiat. Le disjoncteur baissier s’étendant de 1,75 $ à 2,15 $ était un obstacle important, mais plusieurs nouveaux tests semblent l’avoir suffisamment affaibli pour permettre aux traders de le traverser.

Par conséquent, le prix MATIC retestera probablement la barrière de résistance hebdomadaire à 1,95 $ alors qu’il rebondit sur le support de 1,50 $. Dans certains cas, l’altcoin peut s’étendre à un nombre entier – 2 $ avant d’envisager un retracement ou des traders confrontés à l’épuisement. Quoi qu’il en soit, le prix MATIC est dû à la volatilité favorisant les haussiers.

Graphique MATIC/USDT sur 4 heures

Alors que les choses s’améliorent pour le prix MATIC, un pic potentiel de pression de vente qui pousse l’altcoin à produire un chandelier de quatre heures proche du niveau de support immédiat à 1,44 $ créera un creux plus bas.

Cette évolution faussera les chances en faveur des baissiers et invalidera la thèse haussière. Dans ce cas, le prix MATIC peut chuter de 15 % et revoir le niveau de support de 1,23 $.