First Mover Asia : le renminbi s’apprécie ; les cryptos subissent un autre week-end perdu | Cryptomonnaie

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Perspectives : Le renminbi est en hausse ; les plantes faciales eCNY aux Jeux olympiques d’hiver. Les cryptos chutent ce week-end.

Point de vue du technicien : les signaux de momentum BTC restent négatifs, indiquant une pression de vente constante au cours du mois dernier

Des prix

Bitcoin (BTC) : 38 724 $ -3,3 %

Éther (ETH) : 2 649 $ -3,8 %

Meilleurs gagnants

`

Actif Téléscripteur Returnal Secteur Solana SOL +1,0 % Plate-forme de contrat intelligente

`

Les meilleurs perdants

`

Actif Téléscripteur Returnal Secteur Polygone MATIQUE −5,7 % Plate-forme de contrat intelligente Ordinateur Internet PCI −5,6 % L’informatique Cardan ADA −5,4 % Plate-forme de contrat intelligente

`

Marchés

S&P 500 : 4 348 -0,7 %

DJIA : 34 079 -0,6 %

Nasdaq : 13 548 -1,3 %

Or : 1 897 $ -0,07 %

Mouvements du marché du week-end

Le bitcoin est tombé en dessous de 40 000 dollars au début du week-end et a continué de baisser au milieu des tensions croissantes à la frontière entre l’Ukraine et la Russie et des craintes inflationnistes persistantes. Ether et presque tous les autres cryptos majeurs ont également chuté.

Un éventuel exploit d’OpenSea, la principale plate-forme NFT, pourrait avoir encore plus effrayé les investisseurs loin de la cryptomonnaie.

Tous ces facteurs ont peut-être « conduit les investisseurs à éviter les risques liés à la cryptomonnaie », a déclaré Joe DiPasquale, PDG du gestionnaire de fonds BitBull Capital.

Au moment de la publication, le bitcoin se négociait à environ 38 700 $, une baisse de 3,3 % au cours des dernières 24 heures et son plus bas niveau depuis le 3 février. Ether, la deuxième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, changeait de mains à un peu plus de 2 600 $, au large près de 4% et son point le plus bas depuis la première semaine du mois.

Les baisses sont survenues alors que les services de renseignement américains ont rapporté que la Russie avait déjà décidé d’envahir l’Ukraine. Dimanche, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré à l’émission-débat sur l’état de l’Union de CNN que « tout ce qui a conduit à l’invasion réelle semble avoir lieu. Toutes ces opérations sous fausse bannière, toutes ces provocations pour créer des justifications – tout cela est déjà en cours. Pendant ce temps, les investisseurs se préparaient pour la première de ce qui devrait être plusieurs hausses des taux d’intérêt de la Réserve fédérale.

Séparément, dans un tweet samedi soir, le PDG d’OpenSea, Devin Finzer, a écrit que « 32 utilisateurs ont jusqu’à présent signé une charge utile malveillante d’un attaquant, et certains de leurs NFT ont été volés ». Finzer a suggéré qu’un site Web frauduleux pourrait être à blâmer. OpenSea a déclaré dans un tweet séparé qu’elle enquêtait sur l’incident.

DiPasquale voit la prochaine ligne de support Bitcoin à environ 35 000 $.

Il a noté que Solana était le seul altcoin parmi les 20 premiers par capitalisation boursière sur la page des prix de CoinDesk à augmenter au cours du week-end, reflétant « une certaine force des investisseurs en raison d’être un protocole Proof of Stake ». Mais DiPasquale a qualifié cette augmentation de « simplement reprise des prix » car Solana avait chuté plus fortement que Bitcoin et autres altcoins. « Alors que Bitcoin est en grande partie stable pour février, Solana est toujours en baisse, donc sa reprise le ramène simplement plus près de la parité des gains et des pertes pour les autres actifs crypto. »

Connaissances

PetroYuan, Yuan numérique, plus comme un gros bâillement !

Alors que la semaine dernière touchait à sa fin en Asie, les médias d’État chinois ont rapporté que la monnaie chinoise, le renminbi, était en hausse. Citant des données de SWIFT, le registre fermé de la finance traditionnelle pour les transferts de fonds interbancaires, les médias chinois ont déclaré que la valeur des paiements en RMB avait augmenté de 10,85 % par rapport à décembre. Aujourd’hui, le RMB représente 3,2 % de toutes les transactions dans le monde, contre 2 % en novembre. Pendant ce temps, la livre britannique représente 6,3% des transactions mondiales.

À bien des égards, il s’agit de la pierre angulaire de deux autres histoires liées au RMB de la semaine : une réitération d’une annonce selon laquelle le producteur de gaz Gazprom Neft acceptera le RMB au lieu de dollars pour ravitailler les avions russes dans les aéroports chinois, et la monnaie numérique de la banque centrale chinoise. (CBDC), l’eCNY, a fait ses débuts aux Jeux olympiques d’hiver dans la boucle fermée des jeux.

Mais aucune de ces histoires n’est aussi bouleversante que Pékin aurait pu l’espérer.

Les vols entrants vers la Chine sont tombés à environ 500 par semaine contre 10 000 avant la pandémie de coronavirus ; seule une fraction d’entre eux viennent de Russie. Le prix du pétrole est toujours fixé à l’échelle mondiale en dollars américains (USD).

Quant à l’eCNY, les Jeux olympiques étaient censés être sa fête de sortie, où les touristes étrangers échangeraient leurs billets verts ou leurs euros contre de doux reminbi émis sur un grand livre numérique. Mais les frontières sont toujours fermées. Aucun touriste étranger n’est invité. Les habitants qui ont pu assister aux jeux ont utilisé eCNY sur les sites – l’argent était interdit – tandis que les quelques étrangers présents ont utilisé Visa, le partenaire officiel de carte de crédit des jeux.

Les étrangers présents aux jeux, comme l’a rapporté le Wall Street Journal, ont préféré utiliser Visa. « Quelle est la différence avec l’utilisation de ma carte Visa alors ? » l’un d’eux a demandé quand on leur a dit qu’ils pouvaient charger leur devise étrangère sur une carte eCNY en plastique ou un portefeuille matériel. Et pour les sites les plus éloignés qui n’avaient pas de lecteur eCNY avant d’être isolés du monde extérieur dans le cadre de la bulle olympique, c’était de retour à AliPay ou WeChat Pay, le mécanisme de paiement préféré de beaucoup en Chine.

Tout cela est un micro-exemple d’un macro-problème pour la Chine. En matière de monnaie numérique, l’USD est toujours roi. En 2020, Chainalysis a rapporté que 50 milliards de dollars de capitaux étaient sortis de Chine en crypto et principalement en dollars.

Comme l’a souligné le stratège des matières premières de Bloomberg, Mike McGlone, la meilleure chose pour le dollar est la crypto.

« Malgré la diminution de la part américaine du PIB mondial, le dollar domine de plus en plus, notamment dans l’écosystème numérique », a écrit McGlone en avril 2021. prolifération de pièces stables suivant le dollar.

Et ces pièces stables ont actuellement une capitalisation boursière de 183 milliards de dollars, selon CoinGecko, le tether dominant par une large marge. Vous devez faire défiler jusqu’à la dix-huitième position pour trouver un stablecoin non USD ou en or, et c’est lié à l’euro avec une capitalisation boursière maigre de 234 millions de dollars.

Malgré les rêves numériques de Pékin, l’eCNY sera difficile à vendre sur le marché en raison du contrôle des capitaux sur le yuan. C’est pourquoi la Chine ne le commercialise plus que sur le marché intérieur.

Les quelques yuans autorisés à quitter le pays ont une voie spécifique vers le monde extérieur via les vastes pools de liquidités « offshore » en RMB de Hong Kong où ils finissent par être convertis en dollar de Hong Kong librement convertible, le « stablecoin » d’origine avec son USD cheville.

Tim Draper en avait une version plus simple, qu’il a partagée sur un podcast en mai 2020.

« Je ne voudrais pas plus prendre la monnaie numérique chinoise que je ne voudrais prendre le renminbi », a-t-il déclaré. « Si vous numérisez [the] renminbi, vous êtes toujours coincé avec la plupart des problèmes que vous avez avec la monnaie politique actuelle, avec la monnaie fiduciaire.

L’avis du technicien

Le graphique hebdomadaire Bitcoin montre le support/résistance avec le RSI en bas (Damanick Dantes/CoinDesk, TradingView)

Bitcoin (BTC) reste dans sa tendance baissière à court terme commencée en novembre, actuellement en baisse de 40 % par rapport à son sommet historique de près de 69 000 $. La crypto-monnaie a testé le support initial à 40 000 dollars vendredi, bien qu’un support plus fort soit observé à 30 000 dollars, ce qui était à peu près le bas de la vente de 2021.

Les signaux de momentum restent négatifs, indiquant une pression de vente constante au cours du mois dernier. De plus, BTC n’a pas été en mesure de dépasser sa moyenne mobile sur 40 semaines à 45 724 $, ce qui présente un biais baissier.

Pourtant, l’indice de force relative (RSI) sur le graphique hebdomadaire augmente par rapport à son niveau le plus survendu depuis mars 2020. Cela pourrait garder les acheteurs à court terme actifs tant que le niveau de soutien de 30 000 $ se maintiendra.

Si la fourchette de 28 000 $ à 30 000 $ est cassée, les prix pourraient subir une baisse supplémentaire, similaire à la baisse de 80 % du pic au creux pendant le marché baissier de 2018.

Événements importants

8 h 15 HKT/SGT (00 h 15 UTC) : Indice Markit Economics/France des directeurs d’achats manufacturiers (février préliminaire)

8 h 30 HKT/SGT (00 h 30 UTC) : Indice Markit Economics/Allemagne des directeurs d’achat de l’industrie manufacturière (février préliminaire)

9 h HKT/SGT (1 h UTC) : Indice Markit Economics/Eurozone des directeurs d’achats manufacturiers (préliminaire de février)

23 h 50 HKT/SGT (3 h 50 UTC) : indice des prix des services aux entreprises au Japon (janvier en glissement annuel)