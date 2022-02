Le prix de Polkadot voit une divergence positive orthographiant des perspectives haussières pour la semaine prochaine | Cryptomonnaie

Polkadot devrait clôturer la semaine avec un rejet clair de la hausse à 20,50 $.

Avec le début d’une nouvelle semaine, le prix devrait rester au-dessus de 17 $, car la tendance à la baisse est toujours intacte pour le moment.

Attendez-vous à une cassure haussière alors que les haussiers continuent d’acheter les baisses et devraient augmenter l’action des prix la semaine prochaine vers 37,00 $, un gain de 100 %.

Le prix de Polkadot (DOT) a été sur le point de briser la tendance baissière la semaine dernière, mais a connu un rejet ferme contre la ligne verte de tendance ascendante, convergeant avec la moyenne mobile simple sur 55 jours à 23,40 $. Depuis lors, l’action des prix s’est poursuivie la semaine dernière et cette semaine alors que les tensions géopolitiques dominent la scène et rendent les investisseurs perplexes sur ce qu’il faut faire ensuite. Mais l’indice de force relative (RSI) montre des signes d’activité haussière dans les creux et devrait bientôt se préparer à un rallye vers 37,00 $.

Sérieusement, qui pourrait dire non à un rallye qui rapporterait 100% de gains

Le prix de Polkadot a été sur le dos ces deux dernières semaines, car l’action sur les prix a reçu deux rejets fermes du côté supérieur, avec d’abord un double rejet sur la ligne de tendance ascendante verte croisant la SMA de 55 jours. Cette semaine n’a pas été différente, avec un rejet à 20,50 $, un niveau historique depuis le 26 juillet. Dans le processus, les haussiers sont poussés contre 17,00 $ et pourraient commencer à paraître lourds la semaine prochaine.

Cependant, regarder sous le capot de cette action sur les prix nous montre que le RSI stagne, bien qu’il serait logique de le voir encore baisser alors que la pression de vente monte et s’enfonce dans l’action sur les prix. C’est la preuve que depuis plusieurs semaines consécutives, les haussiers ont adhéré à l’action des prix et, à l’approche de la semaine prochaine, attendez-vous à une hausse haussière alors que les investisseurs ont la possibilité de regarder au-delà de la situation en Ukraine. Cela se traduirait par une action des prix DOT avec une explosion des prix à 25,00 $ et se poursuivant tout au long de la semaine vers 37,00 $, juste en dessous du niveau de résistance mensuel R2.

Graphique hebdomadaire DOT/USD

Avec le risque d’événement de la situation en Ukraine sur le radar et les crypto-monnaies étant le seul marché ouvert pendant le week-end, attendez-vous à ce que les commerçants soient sur le point de prendre leur argent et de courir si la situation se détériorait davantage avec une invasion de grande envergure. Une pause en dessous de 17,00 $ serait le mouvement initial et la recherche d’un support au niveau de support mensuel S1 à 13,04 $. Ce niveau pourrait être dépassé par le nombre et le volume massifs d’ordres de vente et pourrait atteindre 11,86 $ ou 10,35 $, le plus bas de juillet 2021.