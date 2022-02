Les traders Bitcoin sont poussés contre le pivot mensuel, mais 50 000 $ sont toujours sur la carte pour la semaine prochaine | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin prend de l’eau lourde alors que le navire est pris dans une tempête sur les eaux financières.

La semaine prochaine, le prix du BTC devrait grimper à 50 000 $ en deux phases, en fonction d’un rallye de secours.

Dans le processus, les acteurs du marché peuvent réaliser un petit gain de 20 %.

Le prix du Bitcoin (BTC) a connu une semaine difficile, car les turbulences sur les marchés mondiaux ont vu les principaux moteurs provenir des tensions géopolitiques en Ukraine et du message peu clair que la FED a livré aux marchés dans ses minutes de la FED. Alors que les marchés sont soutenus par d’excellentes nouvelles en provenance de Russie ou d’Ukraine, attendez-vous à ce que les investisseurs secouent toute nervosité et se préparent pour une solide semaine de gains la semaine prochaine, avec des vents favorables pour que l’action sur les prix du Bitcoin avance à 50 000 $.

Le prix du bitcoin est toujours fixé pour de nouveaux sommets historiques, même avec des réglementations en cours

Alors que les marchés se concentraient uniquement sur la Russie et les minutes de la FED, un petit titre a été fait cette semaine sur Biden qui s’apprêtait à publier un cadre réglementaire pour les crypto-monnaies. Bien sûr, la réaction initiale est que toute réglementation limiterait la hausse et déclencherait une large vente dans l’espace crypto. Mais au-delà du titre, cela offre de bonnes nouvelles pour Bitcoin et ses pairs car cela enlèvera une certaine nervosité et devrait voir plus de flux d’investisseurs et de fonds se joindre à long terme, car la future voie des crypto-monnaies deviendra plus transparente et légale.

Alors que les investisseurs regarderont au-delà des minutes de la FED et verront le cadre juridique de Biden comme un élément positif, attendez-vous à ce que le prix du BTC soit financé au pivot mensuel autour de 39 880 $. Attendez-vous à un rebond rapide et revenez à 44 088 $. À partir de là, ce sera une coupe droite la semaine prochaine vers la semaine pour atteindre 48 760 $ à 50 020 $ avec la moyenne mobile simple (SMA) sur 200 jours entre les deux.

Graphique hebdomadaire BTC/USD

Comme pour l’avantage, il pourrait également y avoir un inconvénient. Comme la Russie a déjà tracé une voie où seuls les citoyens pourraient détenir du Bitcoin, mais il serait illégal d’exploiter, un cadre similaire aux États-Unis serait un revers considérable pour certaines grandes entreprises technologiques et mineurs locaux dans les États. Cela verrait BTC s’effondrer contre le pivot mensuel à 39 880 $. Une cassure en dessous entraînerait une chute brutale vers 36 709 $.