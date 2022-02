XRP garde les yeux sur 1,00 $, un commerce rentable de 25% | Cryptomonnaie

L’action des prix Ripple est, pour le moment, coincée entre le marteau et l’enclume.

Les traders XRP ont le dessus car la récente tendance haussière est en leur faveur.

Un retour à ou au-dessus de 1,00 $ semble être la configuration parfaite la semaine prochaine.

L’action des prix Ripple (XRP) a connu un solide rebond par rapport à la moyenne mobile simple sur 55 jours, mais a été rejetée plus tôt dans la semaine par rapport à la ligne de tendance ascendante verte à 0,86 $. Alors que les deux parties sont servies, attendez-vous à ce que le prix soit pressé des deux côtés avec une cassure pour la semaine prochaine qui pourrait atteindre 1,00 $ en fonction des nouvelles positives et de la désescalade en Ukraine. Selon la force des vents favorables provenant des marchés mondiaux, attendez-vous à au moins 25 % de gains dans les cartes.

L’action des prix Ripple a vu des traders entrer et soutenir la baisse des prix plus tôt cette semaine alors que le SMA de 55 jours à 0,75 $ prouve son importance alors que les traders ont transformé l’élément en support la semaine précédente. Bien qu’il y ait eu beaucoup de volatilité et que plusieurs classes d’actifs aient été lancées de gauche à droite et vice-versa, XRP, dans l’ensemble, a assez bien résisté à la promenade en bateau rocailleux. À la hausse, la ligne de tendance ascendante verte ne semblait pas prête à permettre à l’action des prix XRP de revenir dans la tendance haussière, autour de 0,87 $.

Le prix du XRP pour la semaine prochaine semble stable pour voir les prix se resserrer davantage à la fois à la hausse et à la baisse, consolidation avant la cassure à la hausse. Cela survient alors que février a globalement été un mois très haussier pour les prix du XRP, et il ne semble pas que le rallye soit encore terminé, avec un objectif à 1,00 $, proche du niveau de résistance R2. Dans le processus, les traders pourraient transformer le SMA de 200 jours, ce qui est encore plus vital à tenir si les traders veulent annuler la croix de la mort et la tendance baissière globale à plus long terme.

Graphique hebdomadaire XRP/USD

Le risque à la baisse provient d’une cassure en dessous de la SMA de 55 jours qui retomberait entre les mains des baissiers et redeviendrait un plafond à la hausse. Avec cela, les baissiers auraient une marge de manœuvre et pousseraient l’action des prix vers le pivot mensuel à 0,68 $. En fonction du sentiment dominant à ce moment-là et de la volonté des investisseurs de mettre de l’argent sur la table, l’action des prix pourrait chuter encore plus à 0,50 $ au niveau de support mensuel S1.