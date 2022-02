Shiba Inu est prêt pour un rallye de 30% avec tous les éléments présents, à l’exception du catalyseur | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu voit les traders utiliser un triple tiercé pour empêcher le prix de chuter.

Bien que les marchés mondiaux n’aient pas grand-chose à se réjouir, SHIB semble être une valeur aberrante avec de nombreuses raisons techniques d’augmenter.

Attendez-vous à un rebond des moyennes mobiles et observez une solide tendance haussière la semaine prochaine.

L’action des prix du Shiba Inu (SHIB) est soutenue pour le moment par la moyenne mobile simple (SMA) de 55 jours et de 200 jours à quelques centimètres l’une de l’autre avec juste en dessous d’un niveau historique crucial à 0,00002640 $. Alors que de nombreux ordres d’achat les attendent à ces trois niveaux, les traders font face à un énorme barrage impossible à briser. Attendez-vous à cette fissure dans le sentiment des baissiers pour les voir renoncer à leurs positions courtes une fois que de bonnes nouvelles sortiront de l’Ukraine ou que les banques centrales prendront du recul par rapport à leur ton belliciste, ce qui déclencherait un rallye massif à 0,00004000 $.

Shiba Inu prêt pour une explosion haussière

Shiba Inu a tous les ingrédients nécessaires pour un rallye solide car plusieurs éléments techniques de soutien tombent en ligne. L’action hebdomadaire des prix de cette semaine dans SHIB a été étayée par le SMA de 55 jours et de 200 jours, tous deux à quelques centimes l’un de l’autre. Si cela n’avait pas fait l’affaire, le niveau historique à 0,00002430 $ aurait certainement fait l’affaire en tant que nouveau pivot mensuel.

Avec les traders SHIB prêts à souffler dans le ciel, il ne manque qu’un seul élément, qui est le catalyseur pour allumer la dynamite. Avec quelques nouvelles légèrement positives au cours du week-end sur l’Ukraine à l’approche de lundi, il se pourrait que le prix SHIB se négocie autour de 0,00003173 $ avec le niveau de résistance mensuel R1. Une nouvelle très positive pourrait être qu’un accord de paix a été conclu ou que les troupes russes se retirent complètement, ce qui verrait les prix SHIB se négocier à 0,00003535 $, car l’objectif ultime serait de 0,00004000 $ pour l’ouverture lundi lorsque tous les contrats à terme majeurs s’ouvriront en le vert, et un risque massif sur les vagues fait grimper les marchés mondiaux.

Graphique hebdomadaire SHIB/USD

Les nouvelles du week-end pourraient venir de l’autre côté, avec un résultat plus négatif qui se présentera au grand jour lundi. Les gros titres sur les tirs croisés et plus de mortiers et de bombardements verraient Shiba Inu se négocier autour de 0,00002640 $. Mais y aurait-il la preuve d’une invasion à grande échelle avec des chars russes roulant sur le sol ukrainien et des représailles de l’OTAN avec des troupes et de la violence, attendez-vous à ce que le prix SHIB atteigne 0,00001708 $ d’ici lundi matin complètement.