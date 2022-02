Le prix Dogecoin envisage de revoir 0,163 $ alors que DOGE se termine | Cryptomonnaie

Le prix Dogecoin retestant le niveau de support de 0,128 $ pourrait compléter une configuration triple bottom, signalant un renversement.

Un rebond sur ce niveau de support propulsera probablement DOGE à 27% à 0,163 $.

Un chandelier quotidien proche de la barrière de 0,128 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix du Dogecoin laisse entrevoir un renversement de tendance à l’approche d’un plancher de support vital. Un nouveau test de cette barrière pourrait compléter un schéma d’inversion du fond, déclenchant la tendance haussière de DOGE.

Le prix Dogecoin fait face à un moment décisif

Le prix Dogecoin est bloqué sous la ligne de tendance à la baisse depuis le 1er décembre 2021. De plus, DOGE continue de s’enrouler alors qu’il se coince entre cet obstacle et un niveau de support à 0,128 $.

De plus, un autre nouveau test de 0,128 $ créera un modèle d’inversion du bas connu sous le nom de triple bottom. Cette formation technique indique que la tendance à la baisse du prix du Dogecoin est terminée et qu’une nouvelle tendance à la hausse est imminente.

Par conséquent, les investisseurs peuvent se positionner pour capitaliser sur cette prochaine montée en puissance. En ce qui concerne la hausse, DOGE retestera probablement la barrière de résistance hebdomadaire à 0,163 $. Si les ordres d’achat continuent de s’accumuler, la pièce meme pourrait s’étendre et marquer l’obstacle de 0,194 $, portant le gain total de 26 % à 51 %.

Si un tel développement se produit, il y a de fortes chances que les teneurs de marché poussent le prix du Dogecoin au-dessus de 0,215 $ pour collecter la liquidité d’arrêt d’achat se situant au-dessus des sommets égaux.

Graphique DOGE/USDT sur 4 heures

Les perspectives haussières détaillées ci-dessus semblent plausibles mais dépendent de l’hypothèse que le prix du Dogecoin parvient à rebondir sur le niveau de support de 0,128 $. Ne pas voir une réaction haussière pourrait indiquer une aggravation de la situation pour DOGE.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 0,128 $ invalidera la thèse haussière en créant un plus bas plus bas. Dans ce cas, le prix Dogecoin pourrait potentiellement chuter de 42 % et revoir le niveau de support de 0,074 $.