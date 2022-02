Le prix de Cardano monte avant que l’ADA n’explose de 20% | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano a glissé en dessous du niveau de support de 1,01 $, collectant des liquidités et suggérant qu’un renversement est probable.

La tendance haussière qui en résulte envisage un nouveau test de la barrière de résistance hebdomadaire à 1,20 $ ou une hausse de 20 %.

Une panne du swing bas du 24 janvier à 0,951 $ invalidera la thèse haussière pour ADA.

Le prix de Cardano est sur une tendance à la baisse constante depuis le 18 janvier à court terme. La récente décision a glissé en dessous d’un niveau de support stable pour collecter des liquidités. Par conséquent, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que l’ADA assiste à un renversement au cours de la semaine à venir.

Le prix de Cardano envisage une reprise

Le prix de Cardano a établi un sommet local à court terme à 1,26 $ le 8 février après avoir augmenté de 25 % en environ une semaine. Cette montée en puissance a fait face à un épuisement conduisant à une forte correction à 1,01 $ et moins. Le mouvement a collecté des liquidités, signalant que ADA est due pour une inversion.

Par conséquent, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix de Cardano connaisse une résurgence d’acheteurs dans les prochains jours. Bien que la barrière de 1,10 $ puisse entraver cette reprise, elle n’est donc pas significative, l’ADA est donc susceptible de continuer à augmenter.

Le niveau de 1,20 $ a joué un rôle crucial dans l’établissement d’un sommet plus élevé en janvier et constitue également une barrière de résistance hebdomadaire. Par conséquent, ADA retestera probablement ce niveau et mettra en place un sommet local ici. Au total, cette montée constituerait une ascension de 20 %.

Graphique ADA/USDT sur 4 heures

Alors que les choses s’améliorent pour le prix de Cardano, un crash flash induit par Bitcoin qui pousse ADA à produire un chandelier de quatre heures près du creux du 24 janvier à 0,951 $ créera un creux plus bas.

Ce mouvement faussera probablement les chances en faveur des baissiers, invalidant la thèse haussière et déclenchant un mouvement potentiel à la baisse.