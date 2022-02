Le prix Dogecoin atteint un niveau technique et voit plus d’traders rejoindre la descente | Cryptomonnaie

L’action des prix Dogecoin s’éloigne encore plus à mesure que le sentiment du marché mondial se détériore.

Attendez-vous à ce que les traders DOGE soient poussés contre 0,12 $, prêts pour une éventuelle chute brutale.

Attendez-vous à ce que l’action des prix se consolide davantage la semaine prochaine pour une éventuelle cassure.

L’action sur les prix du Dogecoin (DOGE) n’a aucun soutien des marchés alors que les investisseurs pansent leurs plaies sur la tourmente avec l’Ukraine et la volatilité actuelle de la dernière semaine de négociation. Comme les traders DOGE ne voient aucun nouvel afflux d’intérêts, il semble de plus en plus plausible que l’action des prix doive d’abord retomber vers 0,12 $ avant que les investisseurs ne soient intéressés à le récupérer à prix réduit. Avec cela, l’action des prix DOGE risque de perdre encore 15% de sa valeur d’ici la semaine prochaine, en fonction du résultat du week-end en Ukraine.

Les shorts DOGE s’apprêtent à enregistrer un bénéfice supplémentaire de 15% dans leur tendance à la baisse alors que la géopolitique favorise les traders

Les haussiers Dogecoin ont tenté de relancer l’action des prix après avoir un peu affaibli les traders avec la mèche de la bougie traversant la moyenne mobile simple (SMA) de 55 jours la semaine dernière. Techniquement, l’action des prix Dogecoin est toujours assiégée par une croix de la mort, et le SMA de 55 jours est un plafond de prix sur le côté supérieur de l’action des prix. Mais l’hypothèse selon laquelle il avait perdu de l’importance s’est avérée fausse cette semaine, et les traders n’ont même pas pu le tester avant que les traders n’arrivent et ne renversent complètement les traders dans leur effort.

En fonction du sentiment du week-end et des gros titres possibles sur la géopolitique, il semble que DOGE devrait perdre encore 15 % de sa valeur et revenir à 0,12 $. Ce n’est qu’à ces niveaux que les investisseurs voudront probablement se réengager car Dogecoin offrira à nouveau une belle remise à ces niveaux bas pour 2022. À partir de là, un autre rebond est possible, mais attendez-vous à ce que le SMA de 55 jours se négocie encore plus bas, ce qui comprime encore les traders. et fixé pour une pause à 0,10 $, faisant de nouveaux plus bas pour 2022.

Graphique hebdomadaire DOGE/USD

Au centre de ces marchés se trouve actuellement la tension à la frontière entre l’Ukraine et la Russie. En fonction des gros titres ou des résultats positifs des pourparlers, attendez-vous à voir un changement de sentiment de 180 degrés dans Dogecoin, qui verra les traders creuser un autre trou dans le SMA de 55 jours avant d’atteindre le pivot mensuel à 0,16 $. En fonction de l’importance du titre ou du résultat, attendez-vous à une poursuite de la reprise qui pourrait dépasser le sommet de février et atteindre 0,18 $, réalisant des gains d’environ 30 % en un week-end.