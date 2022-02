Les traders de Solana tenant bon à 90 $ annoncent une cassure haussière pour la semaine prochaine | Cryptomonnaie

Les traders de Solana dictent l’action des prix avec quelques indicateurs techniques dans leur coin.

Cependant, le diable est dans le détail avec une divergence positive du RSI.

Cela pourrait indiquer une cassure haussière à venir dès la semaine prochaine, avec des prix qui reviennent au-dessus de 146 $.

L’action sur les prix de Solana (SOL) a été livrée à la merci des baissiers pour le moment, mais ces mêmes baissiers pourraient faire face à une surprise dès la semaine prochaine. Bien que les baissiers serrent les traders contre la poignée de 90 $ et que les investisseurs soient déjà intervenus à plusieurs reprises ces dernières semaines pour empêcher l’action des prix SOL de chuter, l’indice de force relative (RSI) stagne pour remonter lentement, indiquant une cassure haussière . Attendez-vous dès la semaine prochaine à voir le prix remonter d’abord à 120 $, cassant le sommet de la semaine dernière et le prochain objectif de 146 $ à la hausse, avec des gains de 55 %.

Les traders Solana préparent le terrain pour des gains de 55% au cours de la semaine ou des deux semaines à venir

L’action des prix de Solana a été un peu livrée à la merci des baissiers depuis le ralentissement de janvier. Le rejet ferme contre le pivot mensuel à 120 $ la semaine dernière n’a fait qu’ajouter plus de positions courtes contre l’action des prix SOL. Mais le diable est dans le détail comme d’habitude, et le RSI se négocierait déjà depuis longtemps dans la zone de survente.

Alors que les traders SOL ont acheté et défendu une poignée de 90 $, le RSI est même en train de se redresser lentement, montrant une divergence positive et pourrait indiquer une éventuelle cassure haussière. Comme les traders accumulent toutes les pièces SOL disponibles à ces niveaux, les traders ne pourront pas commencer à réaliser des bénéfices et à acheter à des prix plus élevés. Cela se transformera en une frénésie d’achat et augmentera rapidement le prix vers 120 $ par rapport au pivot mensuel.

Graphique hebdomadaire SOL/USD

Comme l’objectif ultime sera de 146 $, une fois que les haussiers auront franchi le sommet de la semaine dernière, la moyenne mobile simple (SMA) à 55 jours n’a pas encore prouvé sa force en tant que camp baissier pour le moment. Avec la formation croisée de la mort, le 55 jours devient un plafond d’action sur les prix. Ainsi, on pourrait raccourcir l’objectif de profit pour les haussiers à 146 $ et plutôt voir un autre rejet autour de 120 $, ramenant l’action des prix à 90 $ pour que les haussiers le reprennent alors que la pression à la baisse se poursuit.