L’action des prix d’Ethereum devrait tenir bon et laisser l’action des prix ne pas se détériorer davantage | Cryptomonnaie

L’action des prix Ethereum devrait maintenir l’action des prix au-dessus de 2 800 $.

Ce sera encore plus vital si les traders ETH peuvent protéger la zone autour du pivot mensuel et ne pas s’en éloigner davantage.

Bien que l’environnement semble baissier, la reprise pourrait se poursuivre la semaine prochaine alors que les investisseurs tentent de secouer la semaine de négociation volatile.

L’action sur les prix d’Ethereum (ETH) est revenue d’entre les morts fin janvier et a augmenté d’environ 34 % depuis lors. Pas mal du tout, mais il y a plus dans le pipeline, tant que les haussiers peuvent résister à la décoloration de la semaine dernière et maintenir la clôture hebdomadaire au-dessus du niveau d’ouverture d’environ 3 000 $. Bien que le prix de l’ETH soit sous la pression d’un croisement de la mort, la clôture hebdomadaire préparerait le terrain pour la semaine prochaine, les traders étant plus à l’aise avec Ethereum alors que les investisseurs regardent au-delà de la dernière semaine de négociation volatile.

Ethereum haussier une position confortable pour une semaine de trading optimiste à venir

Avec le prix d’Ethereum à nouveau cette semaine dépassant déjà la moyenne mobile simple à 55 jours, les éléments de plafond baissier du SMA à 55 jours commencent à s’estomper rapidement. Il y a un trou percé dans la pression baissière de la croix de la mort à chaque cassure ci-dessus. Avec la bougie haussière cette semaine, le SMA de 55 jours montre déjà des signes d’aplatissement, ce qui ferait que si la semaine prochaine est une autre semaine haussière avec, par exemple, 3 391 $ de testicules ou de rupture, non seulement les traders auront fait 16% de gains, mais aussi voir le SMA de 55 jours remonter vers le SMA de 200 jours.

Si des vents favorables devaient également être ajoutés, avec, par exemple, le dollar américain reculant un peu et s’affaiblissant encore la semaine prochaine, ainsi que des marchés boursiers de retour sur le devant de la scène et de retour dans le vert pour 2022, attendez-vous à ce que ces vents favorables se répandre dans l’action des prix des ETH et voir le sommet de février cassé à la hausse autour de 3 272 $. Avec la stabilisation de l’indice de force relative (RSI) pour le moment, il n’y a aucun risque réel d’atteindre prochainement la barrière de survente ou de surachat. Donc, à l’approche de la semaine prochaine, certains gains doivent être sur la table pour les traders.

Graphique hebdomadaire ETH/USD

Voyant la nervosité, l’Ukraine reste pour garder les investisseurs en haleine, et bien que les marchés mondiaux cessent de négocier pendant un week-end, les crypto-monnaies ne le font pas. Attendez-vous donc à ce que les crypto-monnaies soient les seules à réagir à toute nouvelle géopolitique en provenance d’Ukraine au cours du week-end, et si cela devait être négatif, attendez-vous à des baisses imminentes des prix avec l’ETH de retour à 2 695 $. Selon la gravité des nouvelles et des gros titres, une nouvelle baisse à 2 200 $ pourrait faire monter les pertes entre 6 % et 25 % au cours du week-end.