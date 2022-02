Le prix de Polkadot laisse entrevoir une hausse de 25% alors que le DOT approche du point d’inflexion | Cryptomonnaie

Le prix Polkadot a collecté des liquidités en dessous du niveau de support de 17,97 $, signalant une possibilité de reprise.

Un rebond par rapport à ce niveau déclenchera probablement une montée rapide à 21,20 $ et des obstacles ultérieurs.

Une clôture en chandelier de quatre heures en dessous de 17,15 $ invalidera la thèse haussière du DOT.

Le prix de Polkadot est sur une tendance baissière depuis que sa hausse initiale a atteint un sommet local le 8 février. Le 19 février, le DOT est passé en dessous de l’un des deux niveaux de soutien cruciaux pour collecter des liquidités, ce qui suggère qu’une tendance à la hausse est probable.

Prix ​​Polkadot à un moment décisif

Le prix de Polkadot a reculé de 24% par rapport au 8 février et a traversé le niveau de support de 19,22 $, et s’est dirigé vers la liquidité d’arrêt de vente reposant en dessous de la plate-forme de 17,97 $. Cette purge de liquidité fait souvent suite à une flambée des prix.

Par conséquent, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le DOT déclenche une tendance haussière pour retester les obstacles récemment renversés à 17,97 $ et 21,20 $. La suppression de ces niveaux permettra au prix de Polkadot de marquer la barrière de 22,65 $, portant l’ascension totale à 25 %.

Dans un cas très haussier, le DOT pourrait s’étendre plus haut et revoir la zone d’approvisionnement de quatre heures, passant de 23,93 $ à 25,59 $. Cette décision porterait toutefois le gain total à 32 %.

Un scénario alternatif de la façon dont cette tendance haussière pourrait se dérouler est après que le prix de Polkadot creuse plus profondément et recueille un autre ensemble d’arrêts de vente reposant en dessous de la barrière de 17,14 $.

Graphique DOT/USDT sur 4 heures

Alors que les choses s’améliorent pour le prix Polkadot, un chandelier de quatre heures près de 17,15 $ créera un plus bas plus bas et invalidera la thèse haussière. Dans cette situation, les détenteurs paniqués pourraient faire baisser le prix de Polkadot et marquer la barrière de 16,12 $. Ici, les acheteurs mis à l’écart pourraient entrer sur le marché et donner une autre chance à la tendance haussière.