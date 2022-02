Cardano est toujours coincé dans une tendance baissière sans véritable revirement en vue pour la semaine prochaine | Cryptomonnaie

Depuis août, les traders de Cardano maintiennent toujours l’action des prix ADA en sourdine avec des hauts plus bas et des compressions par rapport aux niveaux de soutien bas.

Les traders ADA tentent de se maintenir au-dessus de 1,00 $, mais les pressions augmentent car la plupart des signes s’y opposent.

Seuls les vents favorables externes peuvent briser la tendance baissière à long terme.

L’action des prix de Cardano (ADA) est loin d’être à la hausse, car les traders semblent tout simplement trop faibles pour offrir une grande bougie haussière hebdomadaire qui brise un sommet précédent, sans parler de plusieurs sommets précédents des semaines passées. Ajoutez à cela le croisement de la mort avec la moyenne mobile simple (SMA) à 55 jours qui se négocie toujours fermement à la baisse, en dessous de la SMA à 200 jours. Pour l’instant, le 1,00 $ tiendra, mais une aide extérieure est nécessaire, venant d’un rallye de secours ou des marchés mondiaux regardant enfin au-delà des banques centrales bellicistes qui pourraient attirer les investisseurs sur le terrain de jeu.

Les traders ADA saignent alors qu’ils défendent 1,00 $ contre la pression baissière croissante

Pour le moment, le film de bien-être de Cardano est loin d’être un moment de fin heureuse avec des traders confrontés à une pression croissante des signaux baissiers, et 1,00 $ est leur dernière ligne de défense avant que l’action des prix ne s’effondre de 32 % supplémentaires. Les éléments baissiers sont la pression de la croix de la mort avec le SMA de 55 jours plafonnant tout mouvement de prix à la hausse possible, bien qu’une tentative raisonnable ait été faite il y a quatre semaines mais ait été interrompue avec ce commentaire belliciste significatif de la FED.

Dans l’état actuel des choses, les banques centrales bellicistes sont à l’avant-plan et ce n’est qu’une question de temps avant que 1,00 $ ne tombe entre les mains des baissiers. Une nouvelle descente est observée vers 0,92 $, le plus bas de janvier. Si les marchés commençaient à être touchés par plus de violence et une éventuelle guerre avec la Russie, attendez-vous à une forte baisse du nez vers le S1 mensuel à 0,80 $ et 0,71 $ comme dernière ligne de défense. Ce niveau remonte à février de l’année dernière et aura effacé la tendance à la hausse de 2021 au total, mais ce sera un niveau excitant pour les traders de revenir et de récupérer quelques morceaux de l’action des prix brisée à Cardano.

Graphique hebdomadaire ADA/USD

Avec les deux principaux catalyseurs définis, l’Ukraine-Russie et les banques centrales s’attendent à ce que l’un ou les deux fonctionnent aussi bien dans l’autre sens. Devrions-nous voir le résultat de pourparlers de paix, ou si la FED orientait légèrement les marchés autour de l’inflation et freinait cette même inflation dans l’intervalle, attendez-vous à de solides hausses avec de grandes bougies haussières traversant le territoire baissier. Le premier serait de 1,14 $, après le SMA de 55 jours et le pivot mensuel à 1,20 $. En effet, une cassure ferme au-dessus du SMA de 55 jours et une clôture hebdomadaire au-dessus seraient parfaites pour la confiance et pourraient préparer le terrain pour le début d’une tendance haussière à plus long terme vers 1,63 $ et 2,42 $.