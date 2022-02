Les traders Cosmos continuent de défendre le niveau technique, poussant l’action des prix encore plus haut | Cryptomonnaie

Les baissiers Cosmos continuent de faire face à un afflux haussier important à 27,64 $.

L’action des prix ATOM ne peut aller que dans un sens avec cet afflux haussier…. en haut!

Attendez-vous à un gros pop ensuite, à partir d’une compression des traders, et à un rallye de secours ce vendredi.

L’action sur les prix de Cosmos (ATOM) a vu les tentatives des baissiers de ramener les prix au niveau de 25,53 $ interrompues ces trois derniers jours alors que les haussiers ont pris une position ferme pour défendre le niveau de soutien à court terme à 27,64 $. Alors qu’un rallye de secours semble être en cours sur les marchés boursiers ce vendredi, cela ne peut que se traduire par un mouvement à la hausse pour ATOM, car la séance de négociation ne fera que s’accélérer jusqu’aux heures américaines. Attendez-vous à une solide poussée au-dessus de la moyenne mobile simple (SMA) à 200 jours avec un objectif de profit possible à 32,96 $.

ATOM est sur le point de réaliser des rendements de 18 % à très court terme

L’action des prix de Cosmos semble en pleine forme, car les investisseurs n’ont subi qu’une petite partie des pertes de leurs portefeuilles, car d’importants afflux se sont produits chaque fois que 27,64 $ sont apparus sur le radar. La demande du côté acheteur était si importante que les baissiers n’ont tout simplement pas pu essayer de négocier en dessous et ont atteint le groupe d’arrêts placés lorsque les haussiers sont entrés après la percée de mardi. Cela dit, les baissiers commenceront à faire face à une pénurie d’offres alors que les haussiers s’assoient pour faire grimper les prix.

Alors que l’offre de traders se tarit, attendez-vous à ce qu’ils soient obligés de commencer à faire des offres plus élevées, et avec cela, créer une spirale vers le haut alors que les baissiers qui ont essayé de vendre à 27,64 $ commenceront maintenant à ressentir la douleur des pertes croissantes et commenceront acheter dans l’action des prix ATOM pour réduire leurs pertes. Attendez-vous à ce que cela se traduise par une pause au-dessus du SMA de 200 jours à 30,00 $. À partir de là, ce n’est pas un pas de géant pour essayer d’atteindre 32,96 $ où le pivot mensuel, le SMA de 55 jours et un sommet précédent du 27 janvier s’alignent tous.

Graphique quotidien ATOM/USD

Avec déjà trois tests, la demande commencera à s’estomper à 27,64 $, ce qui entraînerait une cassure en dessous, si les baissiers pouvaient à nouveau faire baisser les prix vers ce niveau. Avec cette pause, cela déclencherait des prises de bénéfices de la part des traders qui sont entrés à partir de niveaux inférieurs, conduisant à une descente rapide vers 26,00 $ avec 25,53 $ à venir – le triple fond du 31 janvier. La ligne de tendance verte ascendante juste en dessous se rapproche assez rapidement. , ce qui pourrait empêcher les traders d’aller plus loin.