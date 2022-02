Litecoin développe un modèle d’achat haussier avant que LTC n’atteigne 150 $ | Cryptomonnaie

L’action des prix du litecoin développe un modèle observé dans l’espace altcoin : le modèle inverse de la tête et des épaules.

LTC fait face à un fort groupe de résistance avant de pouvoir se diriger vers la zone de valeur de 200 $.

Les risques baissiers sont importants et hautement probables.

Le prix du litecoin a fait face à une pression de vente importante jeudi, après la baisse d’autres marchés à risque en raison de la nervosité de la guerre et des inquiétudes persistantes en matière d’inflation. Cependant, cela n’a pas empêché LTC de développer une configuration d’inversion haussière probable.

Le prix du litecoin doit franchir et clôturer au-dessus de 143 $ pour éviter de nouvelles pressions baissières

Le prix du litecoin a une collection massive de niveaux de résistance à venir qu’il doit briser avant de s’étendre dans un marché haussier. Entre les niveaux de prix de 130 $ à 143 $, Litecoin doit casser les niveaux techniques suivants :

Tenkan-Sen quotidien à 130 $ Retracement de Fibonacci de 38,2 % à 132 $ Sommet du nuage Ichimoku (Senkou Span B) à 133 $ L’encolure du motif tête-épaules inversé à 140 $ 50 % de retracement de Fibonacci à 143 $

Le nombre de niveaux de résistance et la force de ces niveaux peuvent s’avérer être une tâche ardue – mais certainement pas insurmontable. Le niveau le plus critique à court terme que les traders doivent cibler est une clôture au-dessus du nuage Ichimoku à 133 $ ou plus. Dans ce scénario, la plupart des perspectives baissières à court terme seraient éliminées.

Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo LTC/USD

Cependant, les traders ne sont pas loin de réaliser un mouvement qui pourrait déclencher une vente considérable en dessous du niveau de 100 $. Si le Chikou Span clôture à 106 $ ou moins, il sera sous les corps des chandeliers et dans un espace ouvert, ce qui déclenchera une cassure Ichimoku baissière idéale. À partir de là, une poussée vers 95 $ pour le prix du Litecoin est hautement probable.