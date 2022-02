Les vendeurs de sandbox prennent le contrôle et poussent SAND vers 3 $ | Cryptomonnaie

Le prix Sandbox a fait face à une pression de vente importante lors de la séance commerciale de vendredi.

SAND a éclaté en dessous des zones de support critiques d’Ichimoku, menaçant un mouvement plus profond vers le sud.

Un retour au niveau de 3 $ est hautement probable à moins que les traders n’interviennent et ne soutiennent le prix.

L’action des prix Sandbox est sensiblement baissière, en particulier après la route de jeudi sur tous les marchés mondiaux à risque. Le SAND a été particulièrement touché en raison de la rupture de certaines zones de support cruciales et a donné aux haussiers un signal d’avertissement significatif qu’ils sont susceptibles de perdre le contrôle de ce marché.

Le prix du bac à sable positionné pour une baisse de 20 % alors que l’œil baissier déplace le contrôle vers les vendeurs

L’action des prix Sandbox semblait très haussière vers le début de la semaine de négociation. Il est revenu au-dessus du point médian du canal de régression linéaire à 4,20 $ et du Tenkan-Sen à 4,38 $. Les haussiers espéraient encore plus qu’une poursuite haussière se produirait, car la ligne médiane du canal de régression linéaire a été testée et maintenue comme support mercredi. Cependant, tout a changé jeudi.

Les vendeurs ont fait baisser le prix de Sandbox de près de 12 %, poussant SAND sous le retracement de Fibonacci de 38,2 % à 3,83 $, mais ils n’ont pas pu dépasser le Kijun-Sen à 3,75 $. En conséquence, SAND a ouvert le chandelier du vendredi sous le Kijun-Sen, ajoutant un poids plus baissier à une configuration déjà faible.

L’échec des traders à maintenir le SAND au-dessus du Kijnu-Sen signalerait un test de mouvement probable au bas du canal de régression linéaire à 3,35 $. En dessous, le retracement de Fibonacci de 50 % à 3 $ est la dernière zone de support primaire avant qu’un mouvement de capitulation ne se produise.

SAND/USDT Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo

Si les traders souhaitent éviter toute pression de vente supplémentaire, ils doivent au minimum pousser le prix Sandbox à une clôture au-dessus du bas du Cloud (Senkou Span A) et la ligne médiane du drapeau haussier à 4,15 $ ou au-dessus. Le potentiel de hausse sera probablement limité au sommet du drapeau haussier et au nuage Ichimoku (Senkou Span B) à 4,75 $.