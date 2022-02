Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, XRP : les derniers pièges à traders positionnent les cryptos pour les grands rassemblements | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin atteint et maintient sa zone de support principale tandis que le seuil d’une cassure haussière diminue.

Le prix de l’Ethereum maintient une structure haussière malgré les inconnus et les inconnues géopolitiques.

XRP développe un drapeau haussier avant de revenir à la fourchette de prix de 1,00 $.

L’action des prix du Bitcoin, comme le reste du marché des crypto-monnaies, a été martelée au sud jeudi en raison des craintes accrues concernant une éventuelle guerre entre la Russie et l’Ukraine. Le prix Ethereum respecte des niveaux de résistance et de support importants, un comportement d’action des prix relativement inchangé. Comme BTC et ETH, XRP est relativement inchangé et a maintenu sa principale zone de support à court terme – tout en développant également un modèle de continuation haussier robuste.

Le prix du Bitcoin se prépare pour un nouveau marché haussier au-dessus de 43 850 $

L’action des prix du Bitcoin surprendra probablement un grand nombre de participants à la cryptomonnaie. La baisse de jeudi a conduit un nombre démesuré d’experts et de médias sociaux à déclarer que tout espoir que le marché de la crypto-monnaie revienne à une course haussière est nul et non avenu. Cependant, la blague peut être sur eux.

Samedi, Bitcoin n’a besoin que d’accomplir une clôture quotidienne supérieure à 42 500 $ pour terminer une cassure Ichimoku haussière idéale. Bien sûr, cela dépend du maintien par Bitcoin du niveau de support critique qu’il vient de tester dans la zone de valeur de 40 000 $. Mais étant donné la divergence haussière cachée entre les bandes Optex et le graphique des prix, il est très probable que le prix du Bitcoin verra une augmentation progressive de sa zone d’entrée de cassure haussière.

Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo BTC/USD

Les traders n’ont besoin de devenir nerveux que s’il y a une clôture quotidienne qui place le Chikou Span sous les chandeliers et dans un espace ouvert. Pour que cela se produise, le prix du Bitcoin a besoin d’une clôture quotidienne inférieure à 36 600 $. Dans ce scénario, Bitcoin tomberait probablement en dessous des plus bas de 2022 pour tester la fourchette de prix de 30 000 $.

Le prix Ethereum revient à un support de 2 900 $ et trouve des acheteurs

L’action des prix d’Ethereum pour cette semaine a été principalement normale pour le cours. Le potentiel de hausse était limité par un puissant cluster de résistance entre 3 000 $ et 3 200 $, tandis que les risques de baisse étaient limités à un cluster de support entre 2 900 $ et 3 000 $.

Les traders ont été forts pour maintenir le prix d’Ethereum à l’écart d’une vente massive, mais ont été faibles avec leur conviction de pousser l’ETH plus haut.

Alors que le prix d’Ethereum se déplace vers le week-end, le potentiel de hausse est probablement limité à une fourchette comprise entre 3 100 $ et 3 300 $. Le point de contrôle du volume 2021, Tenkan-Sen, Kijun-Sen, le retracement de Fibonacci à 38,2 %, le haut du nuage Ichimoku (Senkou Span B) et le bas d’un drapeau haussier antérieur existent tous avec cette zone de valeur. C’est la gamme la plus difficile à dépasser pour Ethereum.

Graphique quotidien ETH/USD Ichimoku Kinko Hyo

Du côté baissier du commerce, le retracement de Fibonacci de 50 % à 2 900 $ est la zone critique à surveiller. Cependant, les traders peuvent tester un autre niveau de support Ichimoku : le Kijun-Sen à 2 725 $. Le fait de ne pas maintenir le prix d’Ethereum à une clôture quotidienne au-dessus du Kijun-Sen pourrait déclencher une poursuite massive de la baisse vers le niveau de prix de 2 000 $.

Le prix XRP forme un drapeau haussier, indiquant qu’un mouvement de continuation haussier et une cassure vers 1,00 $ sont imminents

L’action des prix XRP se consolide entre les niveaux de prix de 0,75 $ et 0,87 $. Plus important encore, le XRP a continué de se négocier près du niveau critique de cassure haussière de 0,80 $.

Une divergence haussière cachée s’est développée entre le graphique des prix et l’indice composite. De plus, cette même divergence s’est maintenant formée sur les bandes Optex.

XRP doit maintenir une clôture au-dessus du nuage Ichimoku (Senkou Span B) à 0,78 $. Ne pas le faire signifie qu’il pourrait descendre jusqu’au bas du nuage (Senkou Span A) à 0,70 $. D’un autre côté, si les traders peuvent pousser le XRP à une clôture quotidienne au-dessus du sommet précédent proche de 0,85 $, cela devrait inciter les acheteurs mis à l’écart à entrer avant que le XRP n’atteigne 1,00 $.

Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo XRP/USD

Les risques de baisse sont probablement limités aux creux de 2022 dans la fourchette de prix de 0,60 $.