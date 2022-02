Les traders d’Algorand sont à nouveau en forme pour essayer de réaliser des gains de 24% | Cryptomonnaie

Les traders d’Algorand ont été douloureusement rejetés contre une ligne de tendance et ont vu une réduction complète des gains.

L’action sur les prix d’ALGO est de retour et semble prête à récupérer les pertes de jeudi.

Comme les investisseurs auront acheté la baisse, attendez-vous à ce qu’ALGO dépasse l’objectif, atteignant 1,10 $ et 24% de gains.

Algorand (ALGO) est de retour après avoir embrassé la toile alors que les tensions géopolitiques se sont apaisées, déclenchant un rassemblement de secours plus tôt cette semaine. Maintenant, les traders pourraient être prêts pour un double coup dur, car non seulement l’action des prix ALGO est prévue pour un autre rallye de secours, mais le dollar recule également, ouvrant la porte à encore plus de gains. L’objectif initial de profit serait d’environ 1,01 $, mais avec l’affaiblissement du billet vert, attendez-vous à ce que 1,10 $ soit atteint au cours du week-end.

Les doubles vents arrière de soutien font d’ALGO un grand pop

Des traders d’Algorand ont été frappés contre le sol jeudi après des informations selon lesquelles une école locale aurait été touchée par des obus de mortier dans la région du Donbass en Ukraine. Les marchés sont passés en mode sécurité avec des actifs à risque en retrait. Pour Algorand, cela s’est traduit par de lourdes pertes et une réduction complète du rallye de secours précédent à 0,89 $.

L’action des prix ALGO, cependant, a repris vie aujourd’hui et efface déjà partiellement les pertes d’hier, renouant avec le rallye de soulagement du début de cette semaine. L’objectif de profit semble se repositionner vers la ligne de tendance ascendante verte rejetée mercredi. Mais l’action des prix pourrait dépasser ce niveau car le dollar recule également, avec le DXY sur le pied arrière, ouvrant la voie à ALGO pour se rallier encore plus et éventuellement enregistrer 24% de gains vers 1,10 $, au double sommet de février 07 et 08.

Graphique journalier ALGO/USD

Si, pour une raison quelconque, la force du dollar devait reprendre cet après-midi, attendez-vous à voir une légère poussée vers 0,87 $, autour du creux de lundi et du 25 janvier. si les pourparlers diplomatiques sont arrêtés, attendez-vous à un déclin nerveux avec des investisseurs perplexes sur ce qu’il faut faire. L’action des prix ALGO pourrait alors compter sur 0,80 $ avec le support S2 à partir de janvier – et le creux du 22 janvier, comme plateau pour que les haussiers achètent la baisse.