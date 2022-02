Le prix de SafeMoon rebondit alors que les investisseurs digèrent la semaine de négociation volatile | Cryptomonnaie

Le prix de SafeMoon a rebondi hier après avoir presque atteint un creux de 0,001602 $.

L’ouverture optimiste d’aujourd’hui devrait contribuer à renforcer le sentiment dans SafeMoon.

Attendez-vous à une cassure du plus haut d’hier et à un rebond des actions pour que SafeMoon se lance vers 0,001759 $.

L’action sur les prix de SafeMoon (SAFEMOON) est sur le point de briser le plus bas du 22 décembre, mais a vu des signes de soulagement hier soir alors que Moscou semblait tenir parole de ne pas envahir et que les investisseurs ont commencé à regarder au-delà de la semaine très volatile. De plus, les minutes de la FED n’ont fait aucune allusion à d’autres commentaires bellicistes ou à un resserrement, ce qui rend la hausse des taux de 25 points de base attendue en mars en aucun cas choquante pour les marchés. Avec ces éléments, les traders se prépositionnent pour plus de hausse.

L’action sur les prix de SafeMoon voit les investisseurs se prépositionner pour plus de gains à venir

Les traders SafeMoon chercheront, dans une première phase, à viser le plus haut d’hier à 0,001662 $. Comme la clôture d’hier et l’ouverture de ce matin sont si proches, attendez-vous à ce que cela soit facilement réalisé car les vents favorables du marché boursier contribuent à renforcer le sentiment. Le prochain grand obstacle sur le graphique sera le plus bas du 02 février à 0,001691 $, qui était également le plus bas du 14 février et a agi comme un rebond pour essayer de casser 0,001759 $, mais a échoué à l’époque.

Une fois au-dessus de 0,001691 $, attendez-vous à voir une répétition d’un schéma similaire à celui de début février avec encore une fois 0,001759 $ comme objectif à dépasser. Les traders n’ont pas été en mesure de maintenir une ouverture de prix au-dessus de ce niveau, sans parler d’une clôture quotidienne. Mais comme les pourparlers sont toujours en cours et qu’une solution diplomatique en Ukraine est toujours possible, attendez-vous à une hausse une fois que la fumée blanche aura donné le signal avec une possible clôture quotidienne au-dessus de 0,001759 $ d’ici le week-end ou la semaine prochaine.

Graphique journalier SafeMoon/USD

La situation tant sur les marchés des taux que sur l’Ukraine reste très précaire. Tout commentaire belliciste pourrait facilement ramener les marchés à la tarification lors d’une hausse des taux de 50 points de base par la FED en mars, ou les gros titres sur la résurgence de la violence dans la région du Donbass pourraient faire reculer les pourparlers de paix avec la Russie et inquiéter à nouveau les investisseurs. Le prix SafeMoon réagirait rapidement à cela avec une poussée vers 0,001602 $ et une éventuelle cassure ou rupture du support. Cela ouvrirait la porte à une forte correction vers 0,001500 $.