First mover Americas: Bitcoin approche les 40 000 $, le jeu renverse DeFi | Cryptomonnaie

Mouvements du marché

Le bitcoin s’échangeait de plat à négatif alors même que les actions européennes et les contrats à terme du S&P 500 avaient un léger vent favorable à la suite d’informations selon lesquelles le secrétaire d’État américain Antony Blinken aurait accepté une rencontre avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov à la fin de la semaine prochaine ; sous réserve « d’aucune autre invasion russe de l’Ukraine ».

La crypto-monnaie a connu un rebond mineur plus tôt mais n’a pas réussi à reprendre la ligne de tendance haussière. L’indice de force relative du graphique journalier a plongé dans un territoire baissier en dessous de 50, suggérant une possibilité de poursuite de la baisse.

Un long week-end de vacances aux États-Unis et une grande incertitude géopolitique devraient contenir l’appétit pour le risque lors de la session nord-américaine de vendredi, comme l’a déclaré Marc Chandler de Bannockburn Global Forex dans un article de blog. Les marchés financiers américains seront fermés lundi à l’occasion de la Journée des présidents.

Certains analystes prévoient une baisse plus profonde si les tensions géopolitiques s’intensifient davantage. « Le bitcoin est l’actif risqué ultime, et une invasion de l’Ukraine maintiendrait la pression de vente de la cryptomonnaie à 10-15% supplémentaires à court terme », a déclaré Edward Moya, analyste principal du marché chez Oanda, dans un e-mail.

En outre, les craintes de hausse des taux de la Fed et les préoccupations réglementaires pourraient garder les mouvements haussiers, le cas échéant, sous contrôle.

Les appels à une hausse des taux d’intérêt de 50 points de base en mars se sont intensifiés à la suite des données publiées au début de cette semaine, montrant que l’inflation des prix à la consommation aux États-Unis a atteint 7,5 % en rythme annualisé en janvier, le plus haut niveau en 40 ans. Les contrats à terme sur les fonds fédéraux sont évalués pour cinq hausses de taux cette année.

Selon un rapport de Yahoo, le président Joe Biden pourrait émettre un décret exécutif la semaine prochaine enjoignant aux agences gouvernementales d’étudier les crypto-monnaies et une monnaie numérique de la banque centrale (CBDC) et de proposer une stratégie pour réglementer les actifs numériques. Le groupe de travail du président sur les marchés financiers examine déjà les risques systémiques posés par les pièces stables – des crypto-monnaies adossées au dollar.

« L’incertitude pour les stablecoins est un négatif à court terme pour les cryptos, mais la croissance globale à long terme pour le crypto-vers embrassera la réglementation américaine », a déclaré Moya.

Graphique quotidien de Bitcoin avec indice de force relative. (TradingView)

DIA rallie 30%

DIA, un jeton Ethereum régissant les données open source Web 3 et la plate-forme oracle Decentralized Information Asset (DIA), a augmenté de 30 % au cours des dernières 24 heures.

Cette décision haussière intervient après que DIA a annoncé qu’elle inclurait les taux de référence du fournisseur d’indices crypto CF Benchmarks, réglementé par la FCA au Royaume-Uni, comme flux dans son offre de données. CF benchmarks est l’un des principaux fournisseurs d’indices crypto dont le taux de référence Bitcoin est utilisé par le Chicago Mercantile Exchange pour régler les contrats à terme et les options sur les bitcoins.

« Les taux de référence ETH et SOL seront fournis aux développeurs natifs d’Ethereum et de Solana. La disponibilité de taux de référence de qualité institutionnelle et conformes à la réglementation Benchmark permettra le développement sécurisé de nouveaux produits et services financiers soutenus par des méthodologies résilientes et robustes dans Web3 « , a déclaré DIA dans un article de blog publié jeudi.

Bitcoin va-t-il se rallier après la hausse des taux de mars ?

Le bitcoin n’a que 13 ans et il n’y a pratiquement aucune donnée historique à examiner pour trouver des indices sur la façon dont il pourrait se comporter pendant le cycle de resserrement imminent de la Fed, qui devrait généralement commencer le mois prochain.

Cependant, le dollar et les actions pourraient aider dans ce cas. Les données passées montrent que le billet vert culmine généralement après la première hausse des taux de la Fed. Un dollar fort est généralement considéré comme baissier pour le bitcoin et vice versa.

Selon Bloomberg, le S&P 500 a enregistré un gain moyen de 9 % en 12 cycles de hausse des taux depuis les années 1950. Avec une participation institutionnelle accrue depuis mars 2020, le bitcoin a le plus souvent évolué en tandem avec les marchés boursiers.

Ainsi, le bitcoin pourrait retrouver son équilibre après la hausse des taux de mars, à moins que la banque centrale n’augmente les coûts d’emprunt de 50 points de base ou plus et ne laisse la porte ouverte à quatre autres hausses d’ici la fin de l’année.

Selon Dan Morehead, PDG et fondateur de Pantera Capital, le bitcoin pourrait être le meilleur endroit pour garer des fonds pendant le cycle de hausse des taux de la Fed.

« Je pense que nos marchés vont bientôt se découpler. Les investisseurs vont penser : les obligations vont être écrasées alors que la Fed passe du seul acheteur sur Terre à un vendeur. La hausse des taux rendra les actions et l’immobilier moins attractifs. Alors, où va-t-on investir lorsque les actions et les obligations chutent ? (Normalement, elles sont négativement corrélées.) La blockchain est un endroit très légitime pour investir dans ce monde », a déclaré Moorhead dans la newsletter publiée le 16 février.

Le jeu retourne DeFi

Les données suivies par CryptoRank montrent que les portefeuilles actifs uniques connectés au jeu ont dépassé ceux associés à la finance décentralisée (DeFi) en 2021 et représentaient 49 % de l’utilisation de l’industrie de la blockchain.

« Le jeu est devenu l’un des plus grands domaines de croissance de la crypto. La première vague de jeux est Play to Earn (P2E) comme Axie ou DeFi Kingdoms car ils sont plus faciles à déployer, nécessitant des graphismes et des mécanismes moins intenses », Ilan Solot, un partenaire au Tagus Capital Multi-Strategy Fund, a déclaré dans un e-mail.

« Le principal attrait du P2E est de participer d’une manière ou d’une autre à l’économie du jeu, donc, naturellement, de nombreux utilisateurs de DeFi (en particulier les agriculteurs de rendement) se joindraient rapidement à nous. Il y a beaucoup de chevauchements », a ajouté Solot.

Alors que le secteur du jeu est en plein essor et souvent considéré comme à l’épreuve de la récession, la fortune des jetons de jeu et d’autres pièces du sous-secteur reste liée au bitcoin, peut-être en raison d’un manque d’éducation des détaillants et des nouveaux investisseurs professionnels, comme l’a souligné Jeff Dorman d’Arca dans un blog. article publié le mois dernier.

« De nombreux actifs numériques devraient se comporter davantage comme des biens de consommation de base que comme des entreprises technologiques sans but lucratif en raison des revenus élevés et des rendements en espèces, mais le marché ne semble pas tout à fait prêt à faire la distinction entre les jetons des sociétés de jeux à l’épreuve de la récession (par exemple AXS) et les hauts les sociétés d’échange de flux de trésorerie (par exemple FTT, SUSHI) par rapport aux protocoles sans flux de trésorerie (par exemple BTC) ou aux produits en phase de démarrage avec peu de génération de frais (par exemple SOL, AVAX) « , a déclaré Dorman.