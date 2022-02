Le prix de Binance Coin envisage un nouveau test de 475 $ alors que les traders BNB reviennent | Cryptomonnaie

Le prix de Binance Coin revient dans la zone de demande de 396 $ à 404 $, faisant allusion à un renversement.

Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que BNB déclenche une hausse de 17 % à 475 $.

Une ventilation du niveau de support de 393 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix de Binance Coin a suivi une tendance à la baisse constante après avoir échoué à établir un plus haut. Cette baisse se stabilise actuellement autour d’un niveau de support alors que BNB se prépare à une nouvelle tentative.

Le prix de Binance Coin va donner une nouvelle chance à la hausse

Le prix de Binance Coin a été rejeté par la moyenne mobile simple (SMA) sur 50 jours entre le 15 et le 17 février, entraînant un retracement de 7 %. La jambe qui en a résulté a percé la zone d’approvisionnement de quatre heures, s’étendant de 396 $ à 404 $, où elle tente de se stabiliser.

Trouver un pied dans ce domaine entraînera un fort rebond vers le SMA de 50 jours à 430 $, qui est le premier obstacle important sur la voie du prix de Binance Coin. Le nettoyage de cette zone ouvrira la voie à BNB pour se diriger vers le blocus immédiat mais mineur à 445 $.

Au-delà de ce niveau, le prix de Binance Coin peut retester le SMA de 200 jours à 475 $, portant la hausse totale à 17 %. Les investisseurs intéressés peuvent se positionner longtemps autour de la zone de demande et enregistrer des bénéfices à 445 $ et 475 $.

Graphique SHIB/USDT sur 4 heures

La zone de demande de quatre heures, qui s’étend de 396 $ à 404 $, est cruciale pour déclencher une tendance à la hausse du prix de Binance Coin. Ne pas le faire pourrait entraîner un retracement vers le niveau de support immédiat à 393 $.

Un balayage de ce pied est susceptible de collecter des liquidités, mais un chandelier de quatre heures proche en dessous créera un plus bas plus bas et invalidera la thèse haussière de BNB. Par conséquent, juste sous la barrière, c’est l’endroit idéal pour que les investisseurs placent leurs arrêts.