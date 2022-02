Voici les niveaux de prix BTC à surveiller avec Bitcoin « suspendu à une falaise de 40 000 $ » | Cryptomonnaie

Bitcoin (BTC) a connu son premier test majeur de 40 000 $ pendant plusieurs semaines du jour au lendemain, mais quelles zones de prix les commerçants surveillent-ils ensuite ?

Que ce soit à long ou à court terme, la réponse pour beaucoup est simple : la gamme est toujours intacte.

En raison des pressions macroéconomiques, BTC / USD a connu une vente modérée le 17 février, qui s’est poursuivie vendredi, avec des creux locaux de 40 330 $ apparaissant sur Bitstamp, selon les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView.

Un rebond a porté la paire au-dessus de 41 000 $, mais les nerfs demeurent face à d’autres défis à la force de la détermination des traders.

Graphique bougie BTC/USD 1 heure (Bitstamp). Source : TradingView

Une zone de rebond populaire en cas de cassure ci-dessous se situe actuellement à 38 000 $, et alors que les creux de la nuit dernière s’installaient, le compte Twitter populaire Credible Crypto a réitéré la nécessité de conserver ce nombre à l’avenir.

« Moment de vérité », ont-ils résumé à côté d’un tableau prévisionnel.

« Les plus bas pris, si notre fond est à 32k, alors la baisse devrait être limitée à la région VERTE ci-dessous pour former un plus bas plus élevé. Encore une fois, c’est mon principal, et je m’attends à ce que nous tenions cette région et continuons à défier la résistance mensuelle une fois de plus.