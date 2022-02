Les crypto-actifs peuvent-ils être une menace pour la stabilité financière ? | Cryptomonnaie

Dans un récent rapport intéressant, le Conseil de stabilité financière affirme que les marchés de la crypto-monnaie évoluent à un rythme qui pourrait constituer une menace pour la stabilité financière mondiale.

Les 3 principales raisons de cette évaluation sont

De plus, le développement rapide et la nature internationale des crypto-monnaies augmentent le potentiel de lacunes réglementaires, de fragmentation et d’arbitrage.

Le risque est actuellement limité

Il convient toutefois de noter que les liens directs entre les actifs crypto et les institutions financières d’importance systémique et les principaux marchés financiers, bien qu’en croissance rapide, sont actuellement limités. Ceci malgré le fait que la capitalisation du marché des crypto-monnaies a été multipliée par 3,5 en 2021 pour atteindre 2,6 billions de dollars, les actifs crypto restant une petite partie du total des actifs mondiaux du système financier.

Une source de risque pour la stabilité financière pourrait être la forte volatilité des prix des crypto-monnaies. Cependant, la volatilité des prix a, jusqu’à présent, été contenue sur les marchés des crypto-actifs et ne s’est pas propagée aux marchés financiers. Cela est probablement dû au fait que les crypto-monnaies ne sont actuellement pas largement utilisées dans les services financiers critiques dont dépend l’économie réelle.

Sources d’incertitude

Cependant, compte tenu du développement rapide de ces marchés et des importantes lacunes dans les données qui entravent l’évaluation des risques par les autorités, il est difficile d’évaluer les points d’éclair potentiels d’une crise. Les lacunes dans les données rendent difficile l’évaluation de toute l’étendue de l’utilisation des crypto-monnaies et de leurs dérivés dans le système financier. Ces lacunes découlent, en partie, du fait que les participants, les produits et les marchés, y compris les plateformes de négociation et de prêt de cryptomonnaies, ne relèvent pas tous du périmètre réglementaire et des exigences de déclaration connexes. ou, dans certains cas, peuvent ne pas être conformes à la législation en vigueur.

Une autre source de risque découle du fait que les banques et les institutions financières d’importance systémique sont de plus en plus disposées à être exposées aux actifs de crypto-monnaie. Les stratégies d’investissement plus sophistiquées, y compris par le biais de produits dérivés et d’autres produits à effet de levier faisant référence aux crypto-actifs, ont également augmenté. L’ampleur actuelle de la croissance et de l’interconnexion des crypto-actifs avec d’importantes banques et institutions financières, si elle se poursuit, pourrait avoir un impact significatif sur la stabilité financière mondiale.

Vulnérabilités

Les vulnérabilités qui pourraient compromettre l’intégrité et le fonctionnement des marchés de la crypto-monnaie comprennent les faibles niveaux de compréhension des actifs de crypto-monnaie par les investisseurs et les consommateurs. Celles-ci concernent les coûts, les frais, les conflits d’intérêts et l’absence de recours et/ou de mécanismes de recouvrement et de résolution. Aussi, des incertitudes sur la solidité opérationnelle de certaines institutions qui se concentrent sur les crypto-monnaies.

Des vulnérabilités supplémentaires peuvent découler de l’impact environnemental des mécanismes énergivores utilisés pour exploiter certaines crypto-monnaies. Il existe également des problèmes de politique publique plus larges liés à l’utilisation des crypto-monnaies dans le contexte du blanchiment d’argent, de la cybercriminalité et des rançongiciels.

Compte tenu de la publicité des actifs crypto et des plates-formes de négociation de crypto-monnaie, l’adoption croissante des détaillants et l’utilisation de l’effet de levier, permettent à toute perte de confiance dans les actifs crypto d’avoir des implications qui vont au-delà de l’analogie de la taille réelle et de l’interconnexion financière des marchés de la crypto-monnaie.

Les composants cruciaux

Les stablecoins, le financement décentralisé (DeFi) et les plateformes de trading de crypto-monnaie sont trois composants étroitement liés à un écosystème complexe et en constante évolution et doivent donc être considérés de manière globale lors de l’évaluation des risques relatifs pour la stabilité financière. En partie à cause de l’avènement de DeFi, les émetteurs de pièces stables ont connu une croissance significative et leurs réserves pourraient en faire d’importants détenteurs d’obligations à court terme. La structure des pièces stables signifie qu’elles sont exposées à l’inadéquation de la liquidité, au crédit et aux risques opérationnels.

En outre, un nombre relativement restreint de plateformes de trading de crypto-monnaie qui regroupent plusieurs types de services et d’activités, y compris le prêt et la garde, représentent la majorité des actifs de crypto-monnaie. Certaines de ces plateformes opèrent en dehors du périmètre réglementaire de juridiction ou ne respectent pas les lois et réglementations applicables. Cela présente la possibilité de concentrer les risques et souligne le manque de transparence de leurs activités.

En ce qui concerne Stablecoin, malgré les inquiétudes concernant le respect de la réglementation, la qualité et l’adéquation des normes de gestion de la trésorerie et des risques et de gouvernance, leur croissance s’est poursuivie. À l’heure actuelle, les pièces stables sont principalement utilisées comme pont entre les monnaies fiduciaires traditionnelles et les crypto-monnaies, mais cela a des implications pour la stabilité et le fonctionnement des marchés des crypto-monnaies. Ainsi, si un stablecoin important échoue, la liquidité dans l’écosystème plus large de la crypto-monnaie (y compris DeFi) sera probablement limitée, perturbant le commerce et provoquant potentiellement des tensions sur ces marchés. Cela pourrait également se transmettre aux marchés de financement à court terme si les réserves de pièces stables étaient liquidées de manière désordonnée.

conclusion

En résumé, bien que l’étendue et la nature de l’utilisation des données crypto varient quelque peu d’une juridiction à l’autre, les risques pour la stabilité financière pourraient s’aggraver rapidement dans certains domaines qui nécessitent une vigilance constante, tels que les domaines énumérés ci-dessous :

Risque pour la stabilité financière de l’implication croissante du secteur bancaire dans l’écosystème des crypto-monnaies, en particulier lorsque les activités entraînent une exposition du bilan aux crypto-monnaies, qui ne sont pas couvertes par (ou ne respectent pas) l’approche réglementaire appropriée.

Risque de stabilité financière des investisseurs institutionnels qui augmentent leur exposition aux actifs crypto par rapport à la taille de leurs portefeuilles. Les risques pourraient être encore accrus si ces expositions utilisent des niveaux élevés d’effet de levier, y compris par l’utilisation de dérivés de crypto-monnaie.

Risque pour la stabilité financière lié à l’accélération de l’adoption des données crypto pour les paiements. Cela pourrait se faire par le biais de partenariats avec des sociétés de paiement établies ou des détaillants/réseaux sociaux.

Risque de stabilité financière lié au développement, au rôle et aux risques associés aux plateformes de trading de crypto-monnaie.

Risque de stabilité financière lié aux pertes d’actifs crypto, lorsqu’il s’accompagne d’un effet de levier, d’une asymétrie de liquidité et d’interconnexions avec le système financier traditionnel, où ils peuvent renforcer le risque systémique découlant de l’impact sur la richesse.

Risque de stabilité financière lié au développement rapide de la DeFi, en l’absence d’intermédiaires ou de responsables de la gouvernance clairement identifiables.

Risque de stabilité financière dû à différentes approches réglementaires qui pourraient conduire à un arbitrage réglementaire, augmentant ainsi les risques systémiques potentiels.

Risque de stabilité financière dû à des lacunes dans les données qui entravent l’évaluation des risques et le calibrage des options politiques.

Pour répondre à tout ce qui précède et compte tenu de la nature internationale et diversifiée des marchés de la crypto-monnaie, les autorités du monde entier donneront la priorité à la coopération transfrontalière et intersectorielle. L’accent sera davantage mis sur l’amélioration significative de la surveillance afin de minimiser l’arbitrage réglementaire grâce à une collaboration et à un échange d’informations supplémentaires pour suivre le rythme des développements dans les crypto-monnaies.