BTC/USD – En baisse de 7 % pour tester 40 000 $ | Cryptomonnaie

BTC/USD, jour

Le monde financier, y compris les crypto-monnaies, est sous le choc des tensions entre la Russie et l’Ukraine. Hier, BTCUSD a chuté de plus de 7% par rapport à son prix d’ouverture de 43 985 $ pour clôturer à 40 644 $, mettant à nouveau le support clé de 40 000 $ à l’épreuve après avoir échoué à franchir le 200-DMA dans la zone de 45 000 $.

Au début de 2021, Bitcoin était appelé le nouvel actif refuge, ou «or numérique» et s’appréciait à 60 000 $. Cependant, à partir de 2022, le mouvement de Bitcoin s’est déplacé vers les classes d’actifs les plus risquées telles que les actions et les indices. Il est maintenant sous la pression de l’accélération des hausses de taux d’intérêt de la Fed et de la hausse des taux prévue en mars qui comprendra une dégradation du bilan de près de 9 000 milliards de dollars.

Ailleurs, le président Biden a émis une ordonnance spéciale pour des discussions conjointes avec les agences compétentes la semaine prochaine pour en savoir plus sur les risques des crypto-monnaies et autres actifs numériques susceptibles d’affecter la stabilité du dollar américain. L’ordonnance fait suite à des désaccords entre Biden et la ministre des Finances Janet Yellen sur le rôle du gouvernement dans les crypto-monnaies.

Techniquement, 40 000 $ pourraient devenir un niveau de prix clé. Alors que le prix se stabilise avant la réunion du FOMC et la décision sur les taux d’intérêt du mois prochain, le MACD se resserre maintenant autour de la ligne 0 et le RSI se repose au niveau de 50. Si les prix peuvent s’effondrer en premier, il y aura le prochain support clé dans la zone de 35 000 $, tandis que la résistance clé reste au MA200 dans la zone de 45 000 $, la situation russo-ukrainienne étant un test de résistance.