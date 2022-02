Mark Cuban est optimiste sur MATIC et Ethereum, malgré la baisse du prix de l’altcoin | Cryptomonnaie

L’entrepreneur milliardaire américain Mark Cuban parie sur MATIC et Ethereum contre Bitcoin.

Cuban a récemment discuté de sa préférence pour la solution de mise à l’échelle Ethereum, expliquant que Bitcoin n’est pas une bonne réserve de valeur.

Les analystes prédisent une poursuite de la consolidation du prix MATIC ; l’altcoin a affiché 7% de pertes du jour au lendemain.

L’afflux de capitaux institutionnels vers les altcoins se poursuit et Mark Cuban pense que MATIC et Ethereum pourraient surperformer Bitcoin. Le prix MATIC a récemment subi une baisse et les analystes prédisent une poursuite de la tendance à la baisse.

Le prix MATIC pourrait poursuivre sa tendance baissière

Mark Cuban, l’entrepreneur milliardaire américain, est optimiste sur MATIC et Ethereum. Cuban préfère Ethereum et sa solution de mise à l’échelle à Bitcoin, arguant que ce dernier n’est pas une réserve de valeur idéale.

Il y a eu un pic d’afflux de capitaux institutionnels vers MATIC depuis 2021. Brett Harrison, président de FTX.US, est d’accord avec Mark Cuban et parie sur les écosystèmes Ethereum et Proof-of-Stake (PoS).

Harrison pense que les prix des altcoins pourraient entrer dans un rallye à mesure que la domination de Bitcoin augmente. L’utilité de MATIC entraîne son adoption et a attiré des investisseurs comme Cuba vers le projet. Cuban est un partisan connu de la crypto-monnaie, mettant son poids derrière Dogecoin pour sa facilité et son utilité, conduisant son adoption par son équipe NBA Dallas Mavericks.

Mark Cuban a révélé qu’il avait accumulé « beaucoup de MATIC et d’Ether ».

Malgré les mises à niveau du réseau Ethereum, les problèmes d’évolutivité et de congestion continuent de tourmenter la blockchain de l’altcoin. MATIC offre une solution via son débit plus élevé et réduit les frais de transaction.

Malgré l’afflux de capitaux et la demande croissante, le prix MATIC a plongé. Les analystes ont évalué la tendance des prix MATIC et prédit une poursuite. @AltcoinSherpa, un analyste pseudonyme renommé, estime que le prix MATIC pourrait inverser sa tendance s’il se maintient au-dessus de la moyenne mobile simple de 200 jours.

Les analystes de Netcost-Security pensent que le prix du MATIC pourrait chuter de 15 % supplémentaires en réponse aux problèmes géopolitiques. L’altcoin a affiché 7% de pertes du jour au lendemain.