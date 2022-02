Bitcoin tombe en dessous de 42 000 $ avant la hausse des taux de la Fed | Cryptomonnaie

Bitcoin a continué de plonger et a perdu la barre des 42 000 dollars alors que la Réserve fédérale envisage une augmentation des taux d’intérêt en mars. Les tensions entre la Russie et l’Ukraine ont également influencé l’actif numérique, avec un prix de 35 000 $ potentiellement proche sur la grande bourse Binance.

Plongées Bitcoin

Selon CoinTelegraph, l’anxiété sur les marchés déclenchée par la hausse des taux de la Fed et une éventuelle invasion russe de l’Ukraine ont fait baisser le prix du bitcoin. Au début des échanges de jeudi, la monnaie numérique est passée de la barre des 42 000 $, dégonflant les investisseurs.

James Bullard, président de la Fed de Saint-Louis, a déclaré à CNN la possibilité d’une hausse des taux d’intérêt le mois prochain actuellement sur les cartes de la Fed pour freiner l’inflation : « Nous manquons notre objectif d’inflation sur notre mesure préférée… et la politique est toujours au plus bas et nous avons encore des achats d’actifs en cours.

« C’est un moment où nous devons passer à moins d’hébergement », a concédé Bullard.

Toute relance des actions porterait le poids d’une mesure anti-inflationniste accélérée de la part de la Fed, et le bitcoin serait certainement affecté compte tenu de sa corrélation avec les actions.

Chances

Les indicateurs matériels ont révélé que la demande de bitcoins sur Binance était devenue froide et inférieure à 40 000 $. Tout mouvement soudain pourrait faire plonger l’actif crypto à 35 000 $ au sol.

La source a ajouté: « Cela ne signifie pas que le support local ne peut pas tenir ou que la fractale a encore été invalidée, mais cela augmente le risque de nostalgie à partir de cette plage. »

Le Federal Open Market Committee (FOMC) a tenu une réunion fin janvier et a souligné une hausse en mars, selon le procès-verbal.

« Le Comité cherche à atteindre un taux d’emploi et d’inflation maximum au taux de 2% sur le long terme », ont-ils lu.

« À l’appui de ces objectifs, le Comité a décidé de maintenir la fourchette cible du taux des fonds fédéraux entre 0 et 1/4 %. Avec une inflation bien supérieure à 2 % et un marché du travail dynamique, le Comité s’attend à ce qu’il soit bientôt approprié de relever la fourchette cible du taux des fonds fédéraux. »