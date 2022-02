Morgan Stanley trouve qu’Ethereum présente un risque d’investissement plus élevé que Bitcoin | Cryptomonnaie

Morgan Stanley a récemment fait valoir que la domination d’Ethereum pourrait diminuer à mesure que de puissants concurrents émergeraient.

Ethereum est en outre confronté à des menaces concurrentielles, à des problèmes d’évolutivité et à des défis complexes par rapport à Bitcoin.

La banque d’investissement estime qu’Ether pourrait devenir plus volatil que Bitcoin.

Morgan Stanley Wealth Management a récemment noté qu’Ethereum prend actuellement la tête de la part de marché dans les secteurs de la finance décentralisée (DeFi) et des jetons non fongibles (NFT). Cependant, les analystes estiment que la domination d’Ethereum pourrait diminuer à mesure que des concurrents émergeront.

La domination d’Ethereum pourrait diminuer

Morgan Stanley a récemment publié un rapport sur Ethereum, soulignant que la blockchain pourrait perdre sa domination si une forte concurrence sur le marché se présentait.

Selon le rapport, Ethereum fait face à plus de menaces concurrentielles, de problèmes d’évolutivité et de défis de complexité que Bitcoin. La firme a en outre déclaré qu’Ether est plus volatil que Bitcoin.

Ethereum pourrait perdre sa domination alors que le réseau fait face à plus de concurrence sur le marché des contrats intelligents que Bitcoin sur le marché du stockage de la valeur. Morgan Stanley a déclaré qu’Ethereum pourrait perdre des parts de marché de la plate-forme de contrats intelligents au profit d’alternatives plus rapides et moins chères.

Morgan Stanley a en outre suggéré qu’Ether pose un risque d’investissement plus important que Bitcoin, car moins de transactions par utilisateur sont nécessaires pour utiliser BTC.

Cependant, la demande d’Ethereum est étroitement liée aux transactions, par conséquent, les limitations de mise à l’échelle du réseau pourraient nuire davantage à la demande d’ETH qu’à la demande de Bitcoin.

De plus, le statut réglementaire du secteur DeFi et NFT pourrait voir une surveillance plus stricte à l’avenir, ce qui pourrait réduire la demande de transactions Ethereum.

Selon Morgan Stanley, Ethereum est moins décentralisé que Bitcoin, les 100 premières adresses détenant 39% d’ETH, contre 14% pour BTC.

Sur une note positive, le rapport de Morgan Stanley a souligné qu’Ethereum a un plus grand potentiel de marché que Bitcoin, notant son système déflationniste grâce à son mécanisme de gravure basé sur les transactions.

Une fois que l’ETH passera à un mécanisme de consensus de preuve de participation, les performances du réseau Ethereum pourraient s’améliorer considérablement.

Le prix Ethereum teste un support crucial

Le prix d’Ethereum a formé un modèle de biseau ascendant sur le graphique de 12 heures, suggérant que l’ETH risque de faire face à un recul.

L’ETH a chuté vers la limite inférieure du schéma technique directeur à 2 883 $, coïncidant avec la moyenne mobile simple (SMA) de 50 sur 12 heures. Trancher en dessous de cette ligne de défense critique pourrait mettre un déclin de 28% sur le radar.

Graphique ETH/USDT sur 12 heures

Si la pression d’achat augmente, la première zone de résistance apparaîtra au 100 SMA de 12 heures à 3 039 $, coïncidant avec le 21 SMA de 12 heures.