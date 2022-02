La difficulté du bitcoin atteint un niveau record, le taux de hachage a augmenté de 45 % en 6 mois | Cryptomonnaie

Le réseau Bitcoin a atteint un nouveau record historique de difficultés minières après une montée régulière depuis les creux de juillet dernier.

L’outil d’analyse en chaîne CoinWarz a indiqué le 18 février que la difficulté d’extraction avait atteint un nouveau sommet de 27,97 billions de hachages (T). C’est maintenant la deuxième fois en trois semaines que Bitcoin (BTC) atteint un nouvel ATH en termes de difficulté. Le 23 janvier, la difficulté a atteint 26,7 T lorsque les taux de hachage étaient de 190,71 EH/s (exahashs par seconde).

Une difficulté plus élevée signifie qu’il y a plus de concurrence entre les mineurs pour confirmer un bloc et extraire une récompense de bloc. En conséquence, les mineurs ont récemment commencé à vendre des pièces ou des actions de leur entreprise afin de conserver intactes leurs réserves de liquidités. Plus particulièrement, Marathon Digital Holdings a déposé le 12 février pour vendre 750 millions de dollars d’actions de sa société.

Le taux de hachage du réseau a également atteint un nouvel ATH selon les données de Blockchain.com, ce qui indique un taux de hachage de 211,9 EH/s. Différents outils de mesure ont enregistré différents taux de hachage au cours des dernières semaines. Les outils YCharts ont affiché un taux de hachage ATH de 248,11 EH/s le 13 février.

Parmi les pools miniers mondiaux connus, AntPool et F2Pool sont ceux qui ont le plus contribué à la puissance de hachage. Antpool représente 96 blocs extraits au cours des quatre derniers jours tandis que F2Pool en représente 93 selon les données de Blockchain.com.

Quels que soient les outils de mesure utilisés, le taux de hachage et la difficulté d’extraction ont augmenté depuis qu’ils ont atteint des creux profonds en juillet dernier. À l’époque, le taux de hachage avait atteint un creux d’environ 69 (EH/s selon CoinWarz tandis que la difficulté de minage atteignait un minimum de 13,6 billions de hachages (T).

Cependant, un taux de hachage plus élevé signifie une plus grande sécurité pour le réseau. Plus le réseau utilise de puissance de hachage, plus le travail est distribué pour chaque transaction effectuée en chaîne. Ce dilemme entre les mineurs et la sécurisation du réseau et la réalisation de suffisamment de bénéfices est susceptible de continuer à se jouer alors qu’ils déterminent la faisabilité de leurs opérations actuelles.