La domination d’Ethereum pourrait diminuer à mesure que des concurrents émergent: Morgan Stanley | Cryptomonnaie

Le bureau d’investissement mondial pour la gestion de patrimoine de Morgan Stanley a publié un rapport sur Ethereum (ETH) affirmant que la domination de la blockchain pourrait diminuer si une forte concurrence sur le marché émergeait.

Le rapport du géant de la banque d’investissement est intitulé « Cryptocurrency 201: What Is Ethereum? » et il fournit un aperçu détaillé de l’écosystème ainsi que de ses avantages et inconvénients par rapport au Bitcoin (BTC).

«En partie en raison de son marché adressable plus ambitieux, Ethereum fait face à plus de menaces concurrentielles, de problèmes d’évolutivité et de défis de complexité que Bitcoin. De plus, Ether est plus volatil que Bitcoin », indique le rapport.

Morgan Stanley a fait valoir qu’Ethereum pourrait perdre la supériorité des contrats intelligents au profit de chaînes de blocs moins chères et plus rapides – ce qui a souvent été soutenu par les partisans du marché tueur d’Ethereum qui comprend des réseaux tels que Cardano (ADA), Solana (SOL), Polkadot (DOT) et Tezos (XTZ):

« Ethereum fait face à plus de concurrence sur le marché des contrats intelligents que Bitcoin sur le marché de la réserve de valeur. Ethereum pourrait perdre des parts de marché des plateformes de contrats intelligents au profit d’alternatives plus rapides ou moins chères.

La banque d’investissement a également suggéré qu’Ethereum pose un risque d’investissement plus important que Bitcoin car il fait face à une plus grande concurrence sur le marché des contrats intelligents que « Bitcoin fait face sur le marché de la réserve de valeur ».

« Moins de transactions par utilisateur sont nécessaires pour ‘utiliser’ Bitcoin, qui s’apparente à un compte d’épargne décentralisé. La demande d’Ethereum est plus étroitement liée aux transactions. Par conséquent, des contraintes de mise à l’échelle similaires nuisent davantage à la demande d’Ethereum qu’elles ne suppriment la demande de Bitcoin », lit-on dans le rapport.

Parmi les autres préoccupations soulevées à propos du réseau, citons l’évolution du statut réglementaire des applications construites sur Ethereum telles que la finance décentralisée (DeFi) et les jetons non fongibles (NFT) qui pourraient voir des réglementations strictes leur être imposées à l’avenir, entraînant une réduction de la demande de transactions Ethereum.

Alors que la centralisation d’Ethereum a également été mise en évidence, le rapport notant que la majeure partie de l’offre d’Ether est détenue par un « nombre relativement restreint de comptes »:

« Il est moins décentralisé que Bitcoin, les 100 premières adresses détenant 39% d’Ether, contre 14% pour Bitcoin. »

Du côté haussier de l’équation, le rapport de Morgan Stanley a fait valoir qu’Ethereum a un plus grand potentiel de marché que Bitcoin, qu’il présente des caractéristiques déflationnistes via son mécanisme de gravure basé sur les transactions et que ses performances s’amélioreront considérablement après la transition éventuelle vers une preuve de- mécanisme de consensus de pieu :