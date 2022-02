Le faible bien-être financier de la génération Y stimule l’adoption de la crypto : rapport | Cryptomonnaie

Les milléniaux sont les plus susceptibles de rechercher des services financiers et des actifs alternatifs tels que la cryptomonnaie, et les jeunes générations sautent dans le train en marche, ce qui amène les chercheurs à s’attendre à un boom de la cryptomonnaie en 2022.

Les données montrent que la génération Y aux États-Unis afflue vers des méthodes de financement alternatives telles que les actifs crypto pour améliorer leur bien-être financier.

Un rapport intitulé L’état des services bancaires et des paiements aux consommateurs par Morning Consult en janvier a révélé que la génération Y adopte de nouvelles technologies pour les aider à prendre des décisions financières à un rythme plus élevé que toute autre génération. L’auteur du rapport, l’analyste des services financiers Charlotte Principato, a combiné les données de 50 000 répondants différents à des enquêtes mensuelles menées aux États-Unis et à l’international de juillet à décembre 2021.

Principato a déclaré aujourd’hui dans des commentaires par e-mail à Cointelegraph que l’augmentation de l’utilisation de la crypto-monnaie en 2021 était une valeur aberrante parmi les statistiques qui lui ont sauté aux yeux lors de la rédaction du rapport. Elle a dit,

« Bien qu’il s’agisse d’un actif volatil, la crypto-monnaie a réussi à retenir l’intérêt des consommateurs du monde entier et a continué de croître. »

En décembre dernier, environ 48 % des ménages de la génération Y possédaient une crypto-monnaie, contre seulement 30 % environ en juin. Au cours de la même période, 20% de tous les adultes américains ont déclaré posséder une crypto-monnaie.

Source : Consultation du matin

L’utilisation par la génération Y de services financiers alternatifs tels que les crypto-monnaies peut être due au fait qu’ils ont souffert de scores de bien-être financier qui sont restés « constamment inférieurs à la moyenne nationale » depuis juin 2021, selon le rapport. La moyenne mondiale en décembre dernier était de 50,98, mais le groupe Millennial s’est attardé à 49,54.

Principato a déclaré à Cointelegraph que la réduction du bien-être financier était une tendance qu’elle avait remarquée au cours des sept derniers mois. Elle attribue le déclin aux « variantes Delta et Omicron, et à la hausse de l’inflation aux États-Unis, qui ne s’est pas complètement rétablie ».

Le site Web de Morning Consult indique que le score de bien-être financier est déterminé par une échelle qui « comprend 10 questions pour évaluer la sécurité et la liberté de choix présentes et futures, touchant le contrôle des consommateurs sur leurs finances, leur capacité à absorber les chocs financiers et leur trajectoire ». pour atteindre leurs objectifs financiers.

Source : Consultation du matin

Alors que les Millennials en général sont les leaders, les propriétaires de crypto sont «des hommes du Millennial aux revenus disproportionnés». 70 % des hommes du millénaire utilisent la cryptomonnaie, 25 % d’entre eux gagnant plus de 100 000 $ par an.

Fait intéressant, les Hispaniques ont un taux d’utilisation de la cryptomonnaie plus élevé que leur représentation dans la population adulte générale. Environ 16% de tous les adultes américains sont hispaniques, mais ils représentent 24% de tous les propriétaires de crypto.

Source : Consultation du matin

Alors que la crypto-monnaie est devenue plus courante tout au long de 2021, les répondants de toutes les générations interrogés auprès des baby-boomers, de la génération X, de la génération Y et des adultes de la génération Z étaient de plus en plus susceptibles d’envisager d’effectuer des achats sur la bourse américaine Coinbase.

Les résultats du rapport ont conduit Principato à conclure que « la crypto-monnaie va exploser en 2022 ». Le rapport indique que l’adoption de la cryptomonnaie et l’intégration des jeunes générations seront les deux principaux facteurs menant au boom.