Prédiction des prix des crypto-monnaies : Axie Infinity, Solana et Polkadot – Asian Wrap 18 février | Cryptomonnaie

Le prix Axie Infinity a été un exercice de frustration pour les haussiers et les baissiers. Plusieurs configurations de continuation baissière et opportunités d’inversion haussière se sont développées, aucune des parties ne voulant ou ne pouvant capitaliser sur un mouvement. Cette activité devrait se poursuivre. Cependant, un léger poids est accordé au côté baissier du marché, compte tenu de la position d’AXS dans le système Ichimoku Kinko Hyo.

Le tueur d’Ethereum, Solana, s’est remis de la baisse de l’activité en chaîne, atteignant 58 milliards de dollars en volume de transactions de tous les temps. Les analystes ont prédit une reprise du prix de Solana, en réponse aux catalyseurs haussiers. Solana a fait la une des journaux avec un projet sur la blockchain du réseau ; Wormhole a subi un piratage de 320 millions de dollars.

L’action des prix de Polkadot reste liée à la zone de valeur de 20 $. Un grand motif Spike sur le graphique Point and Figure existe depuis plus de trois mois sans une seule colonne d’inversion. La probabilité d’un rallye haussier augmente. Le prix de Polkadot a l’un des Spike Patters les plus durables sur son graphique Point and Figure de l’ensemble du marché de la crypto-monnaie.