Biden devrait émettre un décret exécutif sur la crypto et les CBDC la semaine prochaine: rapport | Cryptomonnaie

Le président Barack Obama et l’administration précédente ont tous deux émis des décrets relatifs aux actifs numériques.

La Maison Blanche publiera un décret dès la semaine prochaine enjoignant aux agences gouvernementales d’étudier différents aspects de l’espace des actifs numériques dans le but de créer un cadre réglementaire complet.

Dans un rapport de jeudi de Yahoo! Finances, Jennifer Schonberger a déclaré qu’un responsable proche du dossier au sein de l’administration Biden a révélé que le décret pourrait arriver dès la semaine prochaine. La directive du président Biden ordonnerait au bureau du procureur général, au département d’État et au département du Trésor d’étudier le déploiement potentiel d’une monnaie numérique émise par la banque centrale américaine.

En outre, la directrice du Bureau de la politique scientifique et technologique – la nouvelle nommée Alondra Nelson – fournirait une évaluation de l’infrastructure nécessaire aux États-Unis pour soutenir un dollar numérique. L’agence prévoirait de publier un rapport au président américain sur la technologie des registres distribués dans les 180 jours, avec une mise à jour attendue sur son impact environnemental dans 545 jours.

En vertu du décret, le Conseil de surveillance de la stabilité financière étudierait les problèmes de stabilité financière résultant de l’introduction des crypto-monnaies. La Securities and Exchange Commission, la Commodity Futures Trading Commission, la Réserve fédérale, la Federal Deposit Insurance Corporation et le Bureau du contrôleur de la monnaie envisageront des mesures pour protéger les marchés et feront rapport au président sur les méthodes d’atténuation des risques liés à la cryptomonnaie.

Le Consumer Financial Protection Bureau, la Federal Trade Commission et le Bureau du procureur général étudieront l’impact des actifs numériques sur la concurrence sur le marché. Le directeur et le président des deux premières agences susmentionnées, respectivement, examineront les problèmes de confidentialité pour l’espace.

Au total, le décret exécutif – que le 81e président Biden a signé depuis son entrée en fonction en janvier 2021 – serait utilisé pour développer un cadre réglementaire complet pour les actifs numériques aux États-Unis. L’administration précédente a émis 220 décrets exécutifs sur quatre ans, tandis que le président Barack Obama a publié 276 décrets au cours de ses deux mandats.

Les crypto-monnaies ont rarement été mentionnées dans les décrets exécutifs au cours de l’histoire des États-Unis. La technologie n’a existé que pendant les trois dernières administrations.

En mars 2018, Donald Trump a émis une ordonnance interdisant aux résidents américains de s’engager dans des transactions de « toute monnaie numérique, pièce numérique ou jeton numérique » publiée par le gouvernement vénézuélien, faisant référence au jeton Petro du pays. L’ancien président a également mentionné la « fraude à la monnaie numérique » dans une ordonnance de juillet 2018 établissant un groupe de travail chargé de lutter contre l’intégrité du marché et la fraude à la consommation.

Une autre ordonnance émise par le président Obama en 2015 laissait entendre que les autorités seraient en mesure de confisquer les actifs numériques liés à « d’importantes activités malveillantes basées sur le cyber ». L’action de l’exécutif a essentiellement permis aux fonctionnaires de saisir «des fonds ou d’autres actifs» sans «préavis d’inscription ou de détermination» en vertu de la loi sur les urgences nationales. En mars 2021, le président Biden a prolongé l’ordonnance jusqu’en avril 2022. Depuis lors, le ministère de la Justice et d’autres agences gouvernementales ont formé un groupe de travail pour suivre et saisir les actifs numériques liés aux transactions illicites.