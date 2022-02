First Mover Asia: les investisseurs fuient la crypto et les actifs à haut risque face à la montée des tensions en Ukraine | Cryptomonnaie

Mouvements du marché : Bitcoin chute en dessous de 41 000 dollars alors que les tensions en Ukraine augmentent ; les altcoins chutent également

Avis du technicien : les vendeurs de BTC restent actifs à des niveaux de résistance, maintenant la tendance baissière à court terme.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 40 688 $ -7,8 %

Éther (ETH) : 2 886 $ -8,3 %

Meilleurs gagnants

Il n’y a pas de gagnants dans CoinDesk 20 aujourd’hui.

Les meilleurs perdants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur Filecoin FIL −11,5 % L’informatique Ordinateur Internet PCI −10,6 % L’informatique Maillon de chaîne LIEN −9,9 % L’informatique

Marchés

S&P 500 : 4 380 -2,2 %

DJIA : 34 312 -1,78%

Nasdaq : 13 716 -2,88%

Or : 1 898 $ 1,52 %

Mouvements du marché

Ukraine, Ukraine, Ukraine. Inflation.

Les investisseurs ont repris leur posture défensive alors que la Russie semblait à nouveau sur le point d’envahir l’Ukraine voisine. Alors même que le secrétaire d’État américain Antony Blinken a demandé une rencontre avec son homologue russe, une attaque au mortier dans la région du Donbass en Ukraine a endommagé plusieurs bâtiments, selon différents rapports.

L’appétit pour les actifs à haut risque, y compris les crypto-monnaies, a chuté. Au moment de la publication, le bitcoin, la plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, se négociait à environ 40 600 $, en baisse d’environ 8 % au cours des dernières 24 heures. Ether, la deuxième plus grande crypto par capitalisation boursière, était également en panne. Tous les autres altcoins du top 20 de CoinDesk par capitalisation boursière étaient dans le rouge.

La chute de Crypto a coïncidé avec une baisse similaire des actions américaines, en particulier des actions technologiques plus volatiles. Le Nasdaq, chargé de technologies, a chuté de près de 3 %, tandis que le Dow Jones Industrial Average et le S&P 500 ont chuté de 2,2 % et 1,7 %, respectivement.

Les informations faisant état de tirs dans une région frontalière et les accusations selon lesquelles Moscou orchestre une opération sous fausse bannière, ou l’intention de rejeter la responsabilité du déclenchement du conflit sur les forces ukrainiennes, « ont fait monter les tensions et conduit davantage d’investisseurs à rechercher des postes moins risqués », a écrit Susannah. Streeter, analyste principal des investissements et des marchés pour la société de gestion d’actifs basée au Royaume-Uni, Hargreaves Lansdown, dans un e-mail.

Au cours d’une semaine qui a présenté des rapports distincts sur l’indice des prix à la production (PPI) de janvier, qui a atteint 9,8 %, et les préoccupations inflationnistes persistantes de la banque centrale américaine discutées lors de sa dernière réunion, les investisseurs sont revenus à l’or, qui a augmenté de plus de 1 900 $ à un moment donné mardi. , et d’autres actifs à faible risque. « Le prix de l’or, considéré comme une valeur refuge en temps de crise, a encore augmenté de 1,37% pour atteindre 1 896 dollars l’once, un sommet de 8 mois », a écrit Streeter.

Au moment de la publication, l’or s’échangeait à 1 898 $.

***

Pendant ce temps, près de deux semaines après une rencontre entre son président le président Xi Jinping et le président russe Vladimir Poutine, la Chine a continué de peser sa réponse à la montée des tensions à la frontière ukrainienne alors qu’elle tente d’équilibrer ses liens économiques avec la Russie et l’Occident. La Chine importe une quantité importante de pétrole de Russie, mais est également préoccupée par les éventuelles restrictions commerciales américaines qui résulteraient probablement d’un alignement trop étroit sur la Russie.

Lors d’une réunion avec le président français Emmanuel Macron, Xi a appelé à une solution diplomatique à la crise de la brasserie, selon un rapport des médias d’État chinois mercredi.

L’avis du technicien

Le graphique Bitcoin sur quatre heures montre le support/résistance, avec le RSI en bas (Damanick Dantes/CoinDesk, TradingView)

Bitcoin (BTC) a réduit les gains antérieurs après que les vendeurs ont réagi aux conditions de surachat sur les graphiques. La résistance entre 44 000 $ et 46 000 $ a plafonné les mouvements à la hausse au cours du mois dernier, ce qui a contribué à la faiblesse des prix.

Le BTC a baissé de 7% au cours des dernières 24 heures. Un soutien inférieur à 38 000 $ et 40 000 $ pourrait stabiliser le recul actuel dans la journée de négociation en Asie.

L’indice de force relative (RSI) sur le graphique de quatre heures est survendu, comme ce qui s’est produit le 3 février, qui a précédé un bond de 20 % des prix. Cette fois, cependant, le niveau de résistance de 46 000 $ pourrait maintenir les vendeurs actifs vers un support plus fort à 30 000 $.

De plus, une série de plus bas de prix plus élevés à partir du 24 janvier a été brisée sur les graphiques intrajournaliers, indiquant une perte d’élan à la hausse.

Événements importants

15 h HKT/SGT (7 h UTC) : ventes au détail au Royaume-Uni (janv. MoM/YoY)

15h30 HKT/SGT (7h30 UTC) : Production industrielle Suisse (Q4 YoY)

21h HKT/SGT (13h UTC) : Discours de Frank Elderson, membre du directoire de la Banque centrale européenne

ETH Denver (toute la journée)